Survivor ile tanınan Sahra Işık anne oldu: İşte bebeğinin ismi!

Katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, 2018 Kıbrıs finalinde sevgilisi İdris Aybirdi'den aldığı evlenme teklifiyle gündeme gelmişti. Çift, 2019 yılında nikâh masasına oturmuştu.





Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyuran Sahra Işık, erkek bebek beklediğini açıklamıştı. Doğum sancılarının başlaması üzerine hastaneye kaldırılan ünlü isim, saatler süren doğum sürecinin ardından ilk bebeğine kavuştu.

Sahra Işık ve İdris Aybirdi çiftinin oğulları dünyaya geldi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çift bebeklerine Pamir adını verdi. Sahra Işık, oğlu ile ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileriyle mutluluğunu paylaştı.







