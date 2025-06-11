Cumhuriyet Gazetesi Logo
Survivor'da yarı finale çıkan isimler kimler oldu? 11 Haziran Çarşamba günü Survivor'da elenen isim kim oldu?

Survivor'da yarı finale çıkan isimler kimler oldu? 11 Haziran Çarşamba günü Survivor'da elenen isim kim oldu?

11.06.2025 23:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Survivor'da yarı finale çıkan isimler kimler oldu? 11 Haziran Çarşamba günü Survivor'da elenen isim kim oldu?

Survivor'da bu akşam çeyrek final heyecanı yaşandı. Adem, Batuhan, Ayşe ve Volkan arasında oynanan çeyrek final düellosunun ardından yarı finale çıkan ilk yarışmacı belli oldu. Peki, Survivor'da yarı finale çıkan isimler kimler oldu? 11 Haziran Çarşamba günü Survivor'da elenen isim kim oldu?

Survivor'da 11 haziran Çarşamba akşamı çeyrek final heyecanı yaşandı. Rakiplerini eleyerek finale yükselme başarısı gösteren Ayşe, Batuhan, Adem ve Volkan, çeyrek finalde yarı finale kalabilmek adına kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Peki, Survivor'da yarı finale çıkan isimler kimler oldu? 11 Haziran Çarşamba günü Survivor'da elenen isim kim oldu?


SURVIVOR'DA KİMLER FİNALİST OLDU?

Batuhan

Adem

Ayşe

Volkan


SURVIVOR'DA ÇEYREK FİNAL MÜCADELESİNDE BİRİNCİ VE İKİNCİ FİNALİSTLER KİM OLDU?

Batuhan Karacakaya-Volkan Çetinkaya çeyrek final düellosunu kazanan Batuhan Karacakaya, yarı finale yükseldi.

Adem Kılıçcı-Ayşe Yüksel çeyrek final düellosunu kazanan Adem Kılıçcı, yarı finale yükseldi.

Böylelikle çeyrek final mücadelesinde birinci ve ikinci yarı finalistler Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı oldu.


SURVIVOR'DA ÇEYREK FİNAL MÜCADELESİNDE ÜÇÜNCÜ FİNALİST KİM OLDU?

Ayşe Yüksel-Volkan Çetinkaya düellosunda kazanan Volkan Çetinkaya oldu ve üçüncü finalist olmaya hak kazandı.


SURVIVOR'DA YARIŞMAYA VEDA EDEN İSİM KİM OLDU?

Çeyrek finalde Volkan Çetinkaya'ya karşı düelloyu kaybederek yarışmaya veda eden isim Ayşe Yüksel oldu.


İlgili Konular: #survivor #Survivor All Star final #Survivor 2025

İlgili Haberler

Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 8 Haziran Pazar günü Survivor'da neden eleme oyunu oynanmadı?
Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 8 Haziran Pazar günü Survivor'da neden eleme oyunu oynanmadı? Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'de aylar süren zorlu maraton sona yaklaşırken, büyük final öncesi eleme heyecanı da tüm hızıyla başladı. Peki, Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 8 Haziran günü Survivor'da neden eleme oyunu oynanmadı?
Survivor'da kim elendi? Survivor'da finalistler kim oldu?
Survivor'da kim elendi? Survivor'da finalistler kim oldu? Survivor All Star'da finalistler belli oldu. Peki, Survivor'da kim elendi? Survivor'da finalistler kim oldu?
Survivor'da ikinci finalist kim oldu? 9 Haziran Pazartesi günü Survivor'da ikinci bileti kim kazandı?
Survivor'da ikinci finalist kim oldu? 9 Haziran Pazartesi günü Survivor'da ikinci bileti kim kazandı? Survivor'da bu akşam İstanbul finali öncesi ikinci finalist de netleşiyor. Peki, Survivor'da ikinci finalist kim oldu? 9 Haziran Pazartesi günü Survivor'da ikinci bileti kim kazandı?