Survivor'da 11 haziran Çarşamba akşamı çeyrek final heyecanı yaşandı. Rakiplerini eleyerek finale yükselme başarısı gösteren Ayşe, Batuhan, Adem ve Volkan, çeyrek finalde yarı finale kalabilmek adına kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Peki, Survivor'da yarı finale çıkan isimler kimler oldu? 11 Haziran Çarşamba günü Survivor'da elenen isim kim oldu?





SURVIVOR'DA KİMLER FİNALİST OLDU?

Batuhan

Adem

Ayşe

Volkan





SURVIVOR'DA ÇEYREK FİNAL MÜCADELESİNDE BİRİNCİ VE İKİNCİ FİNALİSTLER KİM OLDU?

Batuhan Karacakaya-Volkan Çetinkaya çeyrek final düellosunu kazanan Batuhan Karacakaya, yarı finale yükseldi.

Adem Kılıçcı-Ayşe Yüksel çeyrek final düellosunu kazanan Adem Kılıçcı, yarı finale yükseldi.

Böylelikle çeyrek final mücadelesinde birinci ve ikinci yarı finalistler Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı oldu.





SURVIVOR'DA ÇEYREK FİNAL MÜCADELESİNDE ÜÇÜNCÜ FİNALİST KİM OLDU?

Ayşe Yüksel-Volkan Çetinkaya düellosunda kazanan Volkan Çetinkaya oldu ve üçüncü finalist olmaya hak kazandı.





SURVIVOR'DA YARIŞMAYA VEDA EDEN İSİM KİM OLDU?

Çeyrek finalde Volkan Çetinkaya'ya karşı düelloyu kaybederek yarışmaya veda eden isim Ayşe Yüksel oldu.



