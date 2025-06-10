Survivor'da finale doğru geri sayım sürerken, finalist isimler netleşmeye başladı. İlk olarak Batuhan final koltuğuna otururken, bu akşam oynanan oyunla birlikte ikinci finalist de belli oldu. Peki, Survivor'da ikinci finalist kim oldu? 9 Haziran Pazartesi günü Survivor'da ikinci bileti kim kazandı?





SURVIVOR'DA İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?

Adem, Volkan, Sevgi ve Ayşe arasında gerçekleşen düello mücadelesinin ardından ikinci finalist olarak Adem ismini finale yazdırdı.





SURVİVOR İLK FİNALİST KİM OLDU?

İlk düello oyununu kazanan Batuhan, Survivor'ın ilk finalisti oldu.