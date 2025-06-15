The Boys dizisinin yıldızı Erin Moriarty hastalığını açıkladı

Garth Ennis ve Darick Robertson’ın imzasını taşıyan çizgi romandan uyarlanan ve son dönemin en popüler yapımları arasında yer alan "The Boys" dizisinin başrol oyuncularından Erin Moriarty, sosyal medya hesabından Graves hastalığına yakalandığını duyurdu.

30 yaşındaki ünlü oyuncu, bir ay önce Graves hastalığı teşhisi konduğunu belirtti. Bu rahatsızlığın tiroit bezini etkileyerek aşırı hormon üretimine yol açtığını ifade eden Moriarty, tedaviye başladıktan sonraki 24 saat içinde kendisini daha iyi hissetmeye başladığını söyledi.

Moriarty paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Otoimmün hastalık herkeste farklı şekilde ortaya çıkar. Benim deneyimim sizinkinden farklı olabilir. Söyleyebileceğim bir şey var: Her şeyi strese ve yorgunluğa bağlamasaydım, bunu daha erken öğrenebilirdim. Bir ay önce bana Graves hastalığı teşhisi kondu. Tedaviye başladıktan sonraki 24 saat içinde, ışığın geri geldiğini hissettim. Eğer ışığınız sönüyorsa gidin kontrol ettirin.”

GRAVES HASTALIĞI NEDİR?

Graves hastalığı, “toksik guatr” olarak da bilinen otoimmün bir hastalıktır. Bu rahatsızlık, tiroit bezinin çok çalışmasına (hipertiroidi) ve aşırı miktarda hormon üretmesine neden olur. Çarpıntı, kilo kaybı, sinirlilik, terleme, halsizlik ve gözlerde belirginleşme gibi belirtilerle kendini gösterebilir.