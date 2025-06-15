Cumhuriyet Gazetesi Logo
The Boys dizisinin yıldızı Erin Moriarty hastalığını açıkladı

The Boys dizisinin yıldızı Erin Moriarty hastalığını açıkladı

15.06.2025 17:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
The Boys dizisinin yıldızı Erin Moriarty hastalığını açıkladı

Ünlü oyuncu Erin Moriarty, bir ay önce Graves hastalığına yakalandığını duyurdu. Tiroid bezini etkileyen otoimmün rahatsızlıkla mücadele eden Moriarty, “Tedaviye başladıktan sonraki 24 saatte ışığın geri geldiğini hissettim” dedi.

Garth Ennis ve Darick Robertson’ın imzasını taşıyan çizgi romandan uyarlanan ve son dönemin en popüler yapımları arasında yer alan "The Boys" dizisinin başrol oyuncularından Erin Moriarty, sosyal medya hesabından Graves hastalığına yakalandığını duyurdu.

30 yaşındaki ünlü oyuncu, bir ay önce Graves hastalığı teşhisi konduğunu belirtti. Bu rahatsızlığın tiroit bezini etkileyerek aşırı hormon üretimine yol açtığını ifade eden Moriarty, tedaviye başladıktan sonraki 24 saat içinde kendisini daha iyi hissetmeye başladığını söyledi.

Moriarty paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Otoimmün hastalık herkeste farklı şekilde ortaya çıkar. Benim deneyimim sizinkinden farklı olabilir. Söyleyebileceğim bir şey var: Her şeyi strese ve yorgunluğa bağlamasaydım, bunu daha erken öğrenebilirdim. Bir ay önce bana Graves hastalığı teşhisi kondu. Tedaviye başladıktan sonraki 24 saat içinde, ışığın geri geldiğini hissettim. Eğer ışığınız sönüyorsa gidin kontrol ettirin.”

GRAVES HASTALIĞI NEDİR?

Graves hastalığı, “toksik guatr” olarak da bilinen otoimmün bir hastalıktır. Bu rahatsızlık, tiroit bezinin çok çalışmasına (hipertiroidi) ve aşırı miktarda hormon üretmesine neden olur. Çarpıntı, kilo kaybı, sinirlilik, terleme, halsizlik ve gözlerde belirginleşme gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

İlgili Konular: #The Boys

İlgili Haberler

Yapımcısı açıkladı: 'The Boys' final yapıyor
Yapımcısı açıkladı: 'The Boys' final yapıyor 4. sezonu bugün Prime Video'da yayınlanan olan 'The Boys' dizisinin yapımcısı, dizinin 8 bölüm sürmesi beklenen 5. sezonunun ardından final yapacağını duyurdu.
The Boys'un dördüncü sezonundan fragman
The Boys'un dördüncü sezonundan fragman 'The Boys'un dördüncü sezonundan fragman yayınlandı. Dizi, 13 Haziran'dan itibaren Prime Video'da seyirciyle buluşacak.
The Boys 4. sezon ne zaman, nerede yayımlanacak? The Boys dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?
The Boys 4. sezon ne zaman, nerede yayımlanacak? The Boys dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? The Boys dizisinin tutkunları yeni sezonun ne zmaan yayımlanacağını merak ediyor. 4. sezonu ile izleyicisi ile buluşacak olan dizinin son sezonunda neler olduğu araştırılıyor. Peki, The Boys 4. sezon ne zaman, nerede yayımlanacak? The Boys dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...