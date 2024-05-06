The Boys'un dördüncü sezonundan fragman

Yayınlanma: 06.05.2024 - 15:14

Güncelleme: 06.05.2024 - 15:14

Prime Video, "The Boys" dizisinin dördüncü sezonundan bir fragman yayınladı. Dizi, Homelander ve benzeri kötücül süper kahramanlara karşı mücadele eden Butcher ve ekibinin hikayesini anlatıyor.

Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty gibi isimlerin rol aldığı yeni sezonda, oyuncu Jeffrey Dean Morgan da insanlığa tehdit oluşturan süper kahramanların yok edilmesini isteyen bir karakterle kadroya dahil oldu.

Dördüncü sezonun ilk üç bölümü, 13 Haziran 2024'te Prime Video'da yayınlanacak. Sekiz bölümden oluşacak sezonun geri kalan bölümleri ise haftalık olarak izleyiciyle buluşacak.



