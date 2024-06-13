Yapımcısı açıkladı: 'The Boys' final yapıyor

4. sezonu bugün Prime Video'da yayınlanan olan 'The Boys' dizisinin yapımcısı, dizinin 8 bölüm sürmesi beklenen 5. sezonunun ardından final yapacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 12:40
Yapımcısı açıkladı: 'The Boys' final yapıyor
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Prime Video platformunda yayınlanan 'The Boys' dizisi, gelecek sezonun ardından final yapacak. 

X hesabından açıklama yapan dizinin yapımcısı Eric Kripke, 4. sezonu bugün başlayacak olan dizinin 5. sezonuyla birlikte final yapacağını belirtti. Kripke, dizinin 5. sezonla birlikte final yapmasını "hep planladığını" belirtti. 

Kripke'nin açıklaması şu şekilde:

"4. Sezon Prömiyer Haftası duyurmak için iyi bir zaman: 5. Sezon Final Sezonu olacak! Her zaman planım buydu, Vought'tan son onayı alana kadar ketum davranmak zorundaydım. Hikayeyi kanlı, destansı, nemli bir doruğa ulaştırmanın heyecanını yaşıyorum. 4. Sezonu 2 GÜN içinde izleyin, çünkü son başladı!"



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