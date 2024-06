Yapımcısı açıkladı: 'The Boys' final yapıyor

Prime Video platformunda yayınlanan 'The Boys' dizisi, gelecek sezonun ardından final yapacak.

X hesabından açıklama yapan dizinin yapımcısı Eric Kripke, 4. sezonu bugün başlayacak olan dizinin 5. sezonuyla birlikte final yapacağını belirtti. Kripke, dizinin 5. sezonla birlikte final yapmasını "hep planladığını" belirtti.

Kripke'nin açıklaması şu şekilde:

"4. Sezon Prömiyer Haftası duyurmak için iyi bir zaman: 5. Sezon Final Sezonu olacak! Her zaman planım buydu, Vought'tan son onayı alana kadar ketum davranmak zorundaydım. Hikayeyi kanlı, destansı, nemli bir doruğa ulaştırmanın heyecanını yaşıyorum. 4. Sezonu 2 GÜN içinde izleyin, çünkü son başladı!"

#TheBoys Season 4 Premiere Week is a good time to announce: Season 5 will be the Final Season! Always my plan, I just had to be cagey till I got the final OK from Vought. Thrilled to bring the story to a gory, epic, moist climax. Watch Season 4 in 2 DAYS, cause the end has begun! pic.twitter.com/3p7Wt4jGA6