Ünlü markanın Paris Moda Haftası'nda sergileyeceği koleksiyonu çalındı
Paris Moda Haftası'nda Dünyaca ünlü giyim markası Balmain'in sergileyeceği koleksiyonu taşıyan kamyonetin şoförü, dün gece havalimanına yakın bir yerde kimliği bilinmeyen kişilerce saldırıya uğradı. Saldırganlar 50 parçalık koleksiyonu çalarak ederek kaçtı.
Moda sektörünün gözü, önümüzdeki hafta başlayacak Paris Moda Haftası'ndayken, Fransa'da ünlü giyim markası Balmain'in başına akılalmaz bir olay geldi.
Balmain Moda Evi Direktörü Olivier Rousteing, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, kendi dizaynı olan ve 25 Eylül-3 Ekim'de Paris Moda Haftası'nda görücüye çıkacak olan koleksiyonunun çalındığını açıkladı.
ŞOFÖR SALDIRIYA UĞRADI
Koleksiyonu taşıyan kamyonetin gece Paris'te havalimanına yakın bir yerde kimliği bilinmeyen kişilerce durdurulduğunu belirten Rousteing, şoförü saldırıya uğrayan kamyonetteki 50 parçalık koleksiyonunun gasp edildiğini ifade etti. Rousteing, gasp edilen 50 parçayı yeniden hazırlayıp Paris Moda Haftası'na yetiştireceğini kaydetti.
Fransız basını, defileye 10 gün kala çalınan koleksiyonun 2024 ilkbahar sezonu için tasarlandığını aktardı.
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