Ünlü sanatçı Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman nişanlandı! İlk paylaşım geldi

Sanat ve siyaset dünyasını bir araya getiren sürpriz bir evlilik adımı haberi geldi. Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Sevcan Orhan ile İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, dün aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, evlilik yolundaki bu ilk büyük adımı yakın aile çevrelerinin katılımıyla taçlandırdı.

Törenin ardından yüzüklerin takıldığı mutlu anları sosyal medya hesaplarından duyuran ikili, takipçilerinden ve sevenlerinden büyük ilgi gördü.

"HAYATIMIN EN ÖZEL VE EN ANLAMLI GÜNÜ"

Nişan töreninin ardından müjdeli haberi sosyal medya hesabından nişanlısı Sevcan Orhan ile birlikte çekilen bir fotoğraf karesiyle duyuran Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, hissettiği mutluluğu şu sözlerle paylaştı:

"Bugün hayatımın en özel ve en anlamlı günlerinden birini yaşadım. Sevgili Sevcan Orhan ile hayatlarımızı birleştirme kararımızın ardından, ailelerimizin huzurunda nişanımızı yaptık, yüzüklerimizi taktık."

"ALLAH TÜM SEVENLERİ BİRBİRİNE KAVUŞTURSUN"

Mesajının devamında tebriklerini ileten herkese teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Başkan Görkem Duman, "İyi dileklerini ve güzel temennilerini dile getiren herkese teşekkür ederim. Allah tüm sevenleri birbirine kavuştursun, herkesin gönlüne göre versin" ifadelerini kullandı.

ROMANTİK PAYLAŞIM: "TANIMAM SENDEN BAŞKA"

Ünlü sanatçı Sevcan Orhan ise nişan fotoğraflarını daha romantik bir dokunuşla takipçilerine ilan etti. Görkem Duman ile paylaştığı aynı kareye, Türk müziğinin usta ismi Selami Şahin’in zamansız eseri "Tanımam Senden Başka" şarkısını ekleyen Orhan, paylaşımına nişanlandıkları günün tarihi olan "17.05.2026" notunu düştü.