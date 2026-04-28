Zahara’dan Angelina Jolie’ye duygusal vefa: 'Annem benim gerçek rol modelim'

28.04.2026 17:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Zahara Jolie, okulunda düzenlenen bir etkinlikte annesiyle olan bağını anlattı. 21 yaşındaki Zahara, annesinin kendisine "düzgün bir insan olmayı" öğrettiğini belirterek Jolie’ye olan hayranlığını dile getirirken, babası Brad Pitt’ten hiç bahsetmemesi dikkat çekti.

Dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie’nin kızı Zahara, Atlanta’da okuduğu üniversitede düzenlenen "Anne-Kız Kahvaltısı" etkinliğinde kürsüye çıktı. Psikoloji son sınıf öğrencisi olan Zahara, annesiyle olan ilişkisini "neredeyse soy bağı gibi eşsiz bir bağ" olarak tanımlayarak salonu duygulandırdı.

"6 AYLIKKEN EVLAT EDİNİLDİM"

Henüz 6 aylıkken Etiyopya’dan evlat edinildiğini hatırlatan Zahara, Angelina Jolie’nin kendilerini büyütürken aşıladığı değerlerin altını çizdi. Zahara konuşmasında, "Annem bize başkalarına yardım etmenin, nazik olmanın ve her zaman insan olarak gelişmeye çalışmanın değerleriyle büyüttü. Nezaketin göz ardı edildiği bir dünyada, bana düzgün bir insan olmanın ne demek olduğunu gösteren bir rol modelim olduğu için minnettarım" ifadelerini kullandı.

BRAD PITT’İN ADI BİLE GEÇMEDİ

Konuşmada dikkat çeken en önemli detay ise Zahara’nın, 2016 yılından bu yana sancılı bir boşanma ve velayet süreci yaşayan babası Brad Pitt’ten tek kelime dahi bahsetmemesi oldu. Diğer kardeşleri gibi Pitt soyadını kullanmayı bırakan ve sadece "Jolie" soyadıyla tanınmak isteyen Zahara, kardeşlerine de annesinden gördüğü şefkati yansıtmaya çalıştığını belirtti.

KARDEŞLERE REHBERLİK EDİYOR

Mezuniyetine hazırlanan ve oyunculuk hayalleri kuran Zahara, konuşmasını "Küçük kardeşlerime bakmayı ve annemin bize gösterdiği şefkat ve merhameti onlara yansıtmayı çok sevdim" diyerek noktaladı. Bu açıklamalar, Jolie-Pitt çocuklarının babalarıyla olan mesafeli ilişkisinin bir yansıması olarak yorumlandı.

