Zarrab hediye etmişti! Hadise'nin o otomobili ne kadara sattığı ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Hadise'nin, kara para aklama suçlamasıyla ABD'de tutuklanan Reza Zarrab tarafından kendisine hediye edilen 5 milyon TL'lik otomobili 200 bin Euro'ya sattığı iddia edildi.
Eski model Ebru Şancı'nın ortaya attığı iddiaya göre Reza Zarrab Hadise'ye 5 milyon TL'lik otomobil hediye etti. Hadise ise geçtiğimiz günlerde o aracı 200 bin Euro'ya sattı.
Söylemezsem Olmaz programında konuşan Şancı şunları kaydetti:
"Benim eşim (Alparslan Öztürk) çifte vatandaş. Eşime hediye olarak Belçika’ya araba almak için gittik. Eşimin arkadaşlarıyla anlaştık sürpriz yapmak için. Çocuk dedi ki B ile başlayan aracı 'Hadise benim arkadaşıma sattı, keşke daha önceden haber verseydin' dedi. Hatta geçen sene mart ayında 200 bin Euro'ya satmış. Sattığı galericinin adi Ali’ymiş. Dün akşam Ali Bey'i aradım sizi arayacağım dedi aramadı, geri dönüş yapmadı. Tarihler tutuyor, konumlar tutuyor" dedi.
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