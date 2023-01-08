Eurovision 'en çok dinlenenleri' paylaştı: Hadise 'Düm Tek Tek' ile ilk 3'te!
Dünyaca ünlü şarkı yarışması Eurovision'un aylık olarak paylaşılan 'YouTube'da en çok dinlenen performanslar listesi' yayımlandı. 2009 yılında 'Düm Tek Tek' şarkısıyla Türkiye'yi temsil eden şarkıcı Hadise, listede 2. sırada yer aldı.
Uluslararası Müzik Yarışması Eurovision, her ay YouTube'da en çok dinlenen şarkıların listesini paylaştı.
Yarışmada, Türkiye'yi 2009 yılında temsil eden şarkıcı Hadise, 'Düm Tek Tek' performansıyla Top 20 listesinde 2. sırada yer aldı.
Üçüncü sırada İspanya 2022 performansıyla yer alırken, listenin zirvesinde ise pandemi sebebi ile yapılamayan 2020 Eurovision'da Rusya'nın temsilci olarak göndereceği 'UNO' şarkısı yer aldı. Aynı listede 2009 yılının birincisi Norveç'in performansı ise dördüncü sırada yer buldu.
"NASIL TARİF ETSEM BİLEMİYORUM..."
Hadise, Eurovision listesini Twitter hesabından paylaşarak, "Aralık ayının en çok izlenen / dinlenen 2. Eurovision şarkısı olmuş. Ne desem, nasıl tarif etsem bilmiyorum. Belki bir gün yeniden..." notunu düştü.
#DümTekTek Aralık ayının en çok izlenen / dinlenen 2. Eurovision şarkısı olmuş ?????— HADİSE AÇIKGÖZ (@Hadise) January 8, 2023
Ne desem, nasıl tarif etsem bilmiyorum.
Belki bir gün yeniden ??https://t.co/x6SqQWVhr7
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