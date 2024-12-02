KIA elektrikli modelleriyle ilerliyor: EV3 ve Yeni EV6 Türkiye’de

Yayınlanma: 02.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.12.2024 - 04:00

Kia ayrıca, daha önce yılın otomobili ödülünü kazanan, stili ve yüksek hızlı şarj özelliğiyle dikkat çeken yeni EV6’yı da Türkiye’ye getirdi. EV3’ün 604 kilometre WLTP menzili, şehir içi sürüş koşullarında kullanıldığında 772 kilometreye kadar çıkıyor. i-Pedal teknolojisi ile direksiyon arkasındaki kulakçıklardan rejeneratif frenleme seviyesini ayarlayarak sürücüye fren pedalı kullanmadan sürüş esnekliği sunuluyor.

TEKNOLOJİ VE RAHATLIK

400V hızlı şarj teknolojisi, EV3’ün 58.3 kWh batarya kapasitesine sahip versiyonu için 29 dakikada ve 81.4 kWh versiyonu için 31 dakikada yüzde 0’dan yüzde 80 seviyesine kadar bataryaları şarj etmeyi sağlıyor.

Yüksek verimli ısı pompasına sahip EV3 bu sayede menzilden ödün vermeden tüm hava koşullarında maksimum konfor ve optimum güç kullanımı sağlıyor. EV3’ün geniş iç mekânı, pratikliği en üst düzeye çıkaran özellikleriyle kullanıcısına maksimum konfor sunuyor. Sadelik ve ergonomiyi ön planda tutan tasarımda, sürücünün tüm bilgilere kolayca ulaşabilmesi için 12.3 inçlik gösterge bilgi ve 12.3 inçlik multimedya ekranı ile klima kontrolüne özel 5.3 inçlik bir ekran bir araya getirilerek 3 modüllü ultra geniş panoramik bir ekran bulunuyor.

Kia EV3, 58.3 kWh bataryaya sahip standart menzil ve 81.4 kWh bataryaya sahip uzun menzil seçenekleriyle 1.490.500 TL ve 1.920.500 TL arasında değişen fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Yeni EV6 ise stil sahibi tasarımını güncelleyerek rekabetçi bir fiyatla meraklılarıyla buluşuyor. Yeni EV6, sadece 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80 seviyesine şarj edilebilmesini sağlayan 800V ultra yüksek hızlı şarj altyapısıyla kullanıcılarına sıra dışı bir elektrikli araç deneyimi sunuyor.

Yeni EV6 ise 63 kWh bataryaya sahip Elegance versiyonuyla lansmana özel 1.920.500 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.