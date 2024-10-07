Yeni bir çağ başlatacak

SKODA, C-SUV segmentindeki ilk tam elektrikli modeli Elroq’un örtüsünü kaldırdı. Skoda’nın Mladá Boleslav’daki ana fabrikasında üretilecek Elroq, markanın önümüzdeki dönemde sunacağı birçok elektriklinin gelişini de müjdeliyor.

Yeni bir çağ başlatacak
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Hakan Akarsu
Yayınlanma: 07.10.2024 - 04:00

Türkiye’de 2025’in ilk yarısında satışa sunulacak Elroq, sahip olduğu özelliklerle elektrikli mobilite dünyasında yeni bir çağ başlatıyor. 

Keskin hatlı modern bir tasarıma sahip olan araç, çift ekranlı modern kokpitle geliyor. Giriş seviyesi model Elroq 50.55 kWh batarya paketi ve 168 beygir güç üreten bir elektrik motoru üzerine kuruluyor. 

Bu model 0’dan 100 kilometre hıza 9 saniyede ulaşıyor ve maksimum saatte 60 kilometre hıza ulaşabiliyor. 

Elroq 50 için 375 kilometre WLTP menzil açıklanıyor. 201 beygir güç ile 100 kilometre hıza 8.5 saniyede ulaşabilen Elroq 60 modelinde daha büyük bir batarya paketi (63 kWh) yer alıyor.


Etiketler: #skoda #Skoda Elroq

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