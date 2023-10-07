100 kilometrede 1 litre yakan yeni model: DS 9 Opera E-Tense 250

Yayınlanma: 07.10.2023 - 18:16

Güncelleme: 07.10.2023 - 18:17

DS Automobiles'in premium sedan segmentindeki yeni modeli DS 9 Opera E-Tense 250 Türkiye'de satışa sunuldu.

DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles'in sedan modeli DS 9, kapsamı genişletilen donanımları ve seriye yeni eklenen DS 9 Opera E-Tense 250 ile Türkiye pazarındaki iddiasını artırıyor.

Satışa sunulan yeni DS 9 Opera E-Tense 250, DS 9'un güncellenen donanımları kapsamında yeniden tasarlanan gösterge panelinin yanı sıra yeni multimedya sistemi DS IRIS SYSTEM'i de kapsıyor.

DS Automobiles, E-Tense teknolojisini DS 7'nin ardından DS 9'da da sunmaya başlıyor. Türkiye'de satışa sunulan yeni DS 9 Opera E-Tense 250'de, 81 kW (110 beygir gücü) elektrik güç ünitesine eşlik eden 200 beygir gücünde, 4 silindirli bir PureTech motor bulunuyor.

15,6 kWsa batarya ile WLTP şehir içi döngüsüne göre 85 kilometreye kadar veya WLTP birleşik döngüye göre 75 kilometreye kadar tam elektrikli sürüş imkânı sunuyor. 7,4 kW'lık şarj gücü desteği, 2 saat 23 dakikada 0'dan yüzde 100'e şarj olanağı sunuyor. Elektrik desteğiyle yeni DS 9 Opera E-Tense 250'nin CO2 emisyonları 22 ila 23 gram/kilometre arasında değişirken WLTP birleşik döngüye göre onaylanan yakıt tüketimi 1 litre/100 kilometre olarak gerçekleşiyor.

EN GÜNCEL TEKNOLOJİLER

DS 9'da sunulmaya başlanan DS IRIS SYSTEM, tamamen kişiselleştirilebilir, sezgisel ve modern ara yüzü sayesinde akıllı cihaz kullanım kolaylığı sunuyor. Yüksek çözünürlüklü 12 inçlik dokunmatik ekranda, navigasyon, havalandırma, dijital ses kaynakları ve tüm sürüş verilerini kontrol eden, tek bir hareketle tüm işlevlere erişmek için widget'lardan oluşan bir menü görüntüleniyor.

DS9 DONANIMI ÖZELLİKLERİ

DS 9'da sunulan Opera koleksiyonunun kapsamı da genişletildi. En üst donanım seviyesi, kamera destekli adaptif süspansiyon sistemi DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, ikinci seviye yarı otonom sürüş özellikli DS DRIVE ASSIST, DS DRIVER ATTENTION MONITORING ve genişletilmiş güvenlik paketi gibi birçok standart teknolojik donanımla sunuluyor.

Ayrıca ön yolcu koltuğunu şoför ya da arka koltuk yolcularının ileri kaydırabilmesini sağlayan patron tuşu, arka koltuktan kumanda edilebilen güçlendirilmiş çift bölgeli otomatik klima sistemi, ısıtma, masaj ve havalandırma işlevli ön ve arka koltuklar dahil olmak üzere DS Lounge'ın yanı sıra, açılabilir cam tavan ve eller serbest erişim fonksiyonu ile sunulan elektrikli bagaj kapağı da bulunuyor.

DS 9 BOYUTLARI

4,93 metre uzunluğa, 1,93 metre genişliğe ve 1,46 metre yüksekliğe sahip olan DS 9, 2,9 metrelik aks mesafesiyle arka bölümdeki yolculara büyük bir yaşam alanı sağlıyor.

DS 9 FİYATI

DS 9 Opera E-Tense 250, 3 milyon 449 bin 200 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satılmaya başlandı.