2. el otomobil açıklaması... Fiyatlar yerinde sayıyor: 'Araç almanın tam zamanı'

Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, geçen seneye oranla araç fiyatlarında bir değişiklik olmadığını belirterek, araç alacak vatandaşların araç almaları için tam zamanı olduğunu belirtti.

İHA
Yayınlanma: 19.05.2024 - 11:12
2. el otomobil açıklaması... Fiyatlar yerinde sayıyor: 'Araç almanın tam zamanı'
Abone Ol google-news

Elazığ’da Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım 2’nci el otomobil piyasasını değerlendirerek araç almak isteyen vatandaşların geç kalmamalarını gerektiğinin altını çizdi.

Araç alımlarımda düşüş olduğunu belirten Başkanı Yıldırım, “Banka kredilerinden dolayı düşüşlerin olması normaldir. Önümüzdeki 2 ay içerisinde araç fiyatları yükselip, düşebilir. Araç alacak kişiler eğer araç alacaklarsa tam zamanı'' ifadelerini kullandı. Daha sonra Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

'ARAÇ FİYATLARINDA DURGUNLUK OLDU'

''İhtiyacı olan zaten araç alıyor. Piyasaların canlanması insanların çevresine göredir. Çevresi olan arkadaşlarımız zaten araç almada veya satmada bir sorun yaşamıyor. Önünü göremeyen galerici arkadaşlarımız da var. Önümüzdeki 2 ay içerisinde sıkıntılar olabilir ama aynı zamanda düzele de bilir. 2 haftadır piyasada bir durgunluk var ama önümüzdeki süreçte piyasanın düzeleceğini bekliyoruz. Geçen seneye oranla araç fiyatlarında bir düşüş veya yükseliş olmadı fakat durgunluk oldu.”


ikinci el araç haberleri ikinci el otomobil haberleri otomobil haberleri otomobil pazarı haberleri

İlgili Haberler

Türkiye'de satılan en uygun 10 elektrikli otomobil: Listede Togg da var! 1.5 milyon TL altı elektrikli arabalar...

Türkiye'de satılan en uygun 10 elektrikli otomobil: Listede Togg da var! 1.5 milyon TL altı elektrikli arabalar...
Renault ve Dacia'dan mayıs ayına özel tam 25 kampanya: Seç, beğen, al...

Renault ve Dacia'dan mayıs ayına özel tam 25 kampanya: Seç, beğen, al...
Kia'nın en uygun modeli 23 Mayıs'ta geliyor! Elektrikli Kia EV3 ile fiyatlar yüzde 25 düşüyor...

Kia'nın en uygun modeli 23 Mayıs'ta geliyor! Elektrikli Kia EV3 ile fiyatlar yüzde 25 düşüyor...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler