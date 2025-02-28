ABD'de fosil yakıtlı araçlara dönülüyor! Binlerce elektrikli araç şarj portu kapatılacak

Yayınlanma: 28.02.2025 - 17:37

Güncelleme: 28.02.2025 - 17:37

Trump yönetiminin, devlete ait elektrikli araç şarj cihazlarının elektriğini kesmek üzere olduğu ortaya çıktı. Bu hamle, ülke genelinde binlerce şarj alanını etkileyecek ve süreç halihazırda devam ediyor. Şarj cihazlarına ve bunları kullanan araçlara ne olacağı ise henüz belli değil.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PLANLARINDAN GERİ DÖNÜŞ!

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, kapsamlı bir politika değişikliğiyle, Amerika Birleşik Devletleri genelindeki federal binalarda bulunan tüm elektrikli araç şarj istasyonlarının kapatılması emrini verdiği bildirildi. Bu karar, ABD Genel Hizmetler İdaresi (GSA) tarafından yönetilen yaklaşık 8 bin şarj portu ile ülke çapında yüzlerce elektrikli araç şarj cihazının düğmesini etkili bir şekilde çeviriyor.

Bu yönerge aynı zamanda yakın zamanda satın alınan elektrikli araçların federal filodan çıkarılması planlarını da içeriyor. Bu hamleler bir araya geldiğinde, önceki yönetim tarafından savunulan sürdürülebilirlik girişimlerinden keskin bir geri dönüşe işaret ediyor.

RESMİ DUYURU BEKLENİYOR

Colorado Public Radio tarafından görüntülendiği bildirilen dahili bir ABD Genel Hizmetler İdaresi (GSA) e-postası, ajansın artık GSA'ya ait tüm şarj istasyonlarını “görev açısından kritik değil” olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Sonuç olarak, ajans bu şarj cihazlarını kapatacak ve bu noktada tüm kullanıcılar için çalışamaz hale gelecekler.

Bu, hem federal olarak sahip olunan bir elektrikli araca sahip federal çalışanları hem de daha önce aynı istasyonlarda kendi kişisel araçlarını şarj edebilen federal çalışanları içeriyor. Bazı bölge ofisleri şarj cihazlarını çevrimdışı hale getirmeye başladı ve yakında resmi bir duyuru yapılması bekleniyor.

ELEKTRİKLİ YERİNE FOSİL YAKITLI

GSA, yaklaşık 650 bin araçlık bir filo da dahil olmak üzere federal varlıkların yönetiminden sorumludur. Biden yönetimi altında, sıfır emisyonlu araçlara geçiş için bir plan başlatıldı. Bu plan 58 binden fazla elektrikli aracın satın alınmasını ve 25 binden fazla şarj portunun kurulmasını içeriyordu. Ancak bu rakamlara ulaşmaya hiçbir zaman yaklaşılamadı ve bu yeni yönerge bu planı hızlı bir şekilde sona erdiriyor.

GSA şu anda filosunda bulunan elektrikli araçları elden çıkarmaya hazırlanıyor ancak bunların nereye gideceği belli değil. Teknik olarak, araçları satmak yerine filodan çıkarıp depoya koyabilir. Buna ek olarak, GSA ayrı federal kurumlar için bazı şarj cihazlarını yönetiyor. Bu nedenle bu departmanların elektrikli araçlarını bırakmaları gerekebilir.

Kurumun kullanımdan kaldırılan araçların yerini nasıl alacağı da belirsiz; olasılıklar arasında fosil yakıtlı yeni modellerin satın alınması ya da emekliye ayrılan eski araçların yeniden tahsis edilmesi yer alıyor.

NEVI ASKIYA ALINMIŞTI

Bu gelişme, Trump'ın kısa bir süre önce ülkenin elektrikli araç şarj ağını genişletmeyi amaçlayan 5 milyar dolarlık bir girişim olan Ulusal Elektrikli Araç Altyapısı (NEVI) programını askıya almasının ardından geldi. Birlikte ele alındığında, bu kararlar ABD'de elektrikli araçların benimsenme oranını bir bütün olarak yavaşlatabilir.