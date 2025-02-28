ABD'de gümrük vergisi o tarihte başlıyor: Trump'tan Çin'e ekstra vergi sözü!

Yayınlanma: 28.02.2025 - 18:55

Güncelleme: 28.02.2025 - 19:08

ABD Başkanı Donald Trump perşembe günü yaptığı açıklamada Meksika ve Kanada mallarına uygulanmasını önerdiği yüzde 25'lik gümrük vergisinin salı günü yürürlüğe gireceğini ve Çin'den yapılan ithalata da yüzde 10'luk ekstra bir vergi getirileceğini çünkü bu ülkelerden ABD'ye hâlâ ölümcül ilaçlar girdiğini söyledi.

4 Şubat'ta uygulanan %10'luk gümrük vergisine ek olarak getirilen yeni Çin gümrük vergileri, çarşamba günü Çin'in yıllık parlamento toplantılarının başlamasıyla aynı zamana denk geliyor. Bu toplantıda Pekin'in 2025 yılına ilişkin temel ekonomik önceliklerini açıklaması bekleniyor.

Trump yönetimi göreve geldiğinde yüzde 60 gümrük vergisi tehdidinden geri adım atmasına rağmen stratejik rakibine karşı tutumunu sertleştirdiğinin işaretlerini verirken, duyuru Pekin'e karşı önlemlerini açıklaması için bir haftadan az bir süre bırakıyor.

ÇİN'E EKSTRA GÜMRÜK VERGİSİ

Trump Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, yönetiminin ülkeye özel bir uyuşturucu madde akışını engelleme konusunda yeterli ilerleme kaydedilmediğini düşündüğü için Çin'e ekstra gümrük vergileri eklemeye ve Kanada ile Meksika için salı günkü son tarihe bağlı kalmaya karar verdiğini söyledi. Bu karardan en çok etkilenecek sektörlerden biri de otomotiv olacak. Gümrük vergileri uygulanan ülkelerden ihrac edilen araç sayılarında düşüş olması bekleniyor.

Bir Beyaz Saray yetkilisi “Çin, Meksika ve Kanada ile görüşmeler devam ediyor” ifadelerini kullanırken ardından şöyle konuştu: “Göç konusunu iyi bir şekilde ele aldık ancak diğer bir konu olan f.. ölümleri konusunda hâlâ endişelerimiz var.”