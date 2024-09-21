ABD'den batarya üretimine 3 milyar dolar ödül! 25 proje belirlendi...

Yayınlanma: 21.09.2024 - 12:35

Güncelleme: 21.09.2024 - 12:35

ABD Enerji Bakanlığı yaptığı açıklamada, Biden yönetimi tedarik zincirini Çin'den uzaklaştırmak için çalışırken 14 eyalette 25 batarya üretim sektörü projesine 3 milyar dolar vermeyi planladığını söyledi.

Gelişmiş bataryaların ve batarya malzemelerinin yerli üretimini arttıracak olan projeler, batarya üretimini ve kritik mineralleri Çin'den uzaklaştırmak için ABD EV vergi kredisi kurallarının kabul edilmesini takip ediyor.

Bakanlığın açıklamasına göre ödüller, batarya sınıfı işlenmiş kritik mineralleri, bileşenleri, batarya üretimini ve geri dönüşümü finanse ediyor ve projeler için toplam 16 milyar dolarlık yatırım oluşturacak ve 12.000 üretim ve inşaat işini destekleyecek.

Konuyla ilgili Beyaz Saray iklim danışmanı Ali Zaidi “Maden güvenliği iklim güvenliği için elzemdir” ifadelerini kullanırken ardından şöyle devam etti:

“Bu da bizi katı halden diğer yeni kimyasallara kadar yeni nesil pil teknolojilerine öncülük etmeye hazırlıyor.”