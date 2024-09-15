Alpine, ilk elektrikli spor fastback gösteri otomobilini tanıtacak

Yayınlanma: 15.09.2024 - 15:04

Güncelleme: 15.09.2024 - 15:04

Renault Mais'den yapılan açıklamaya göre, Alpine, üretimine 2025'te Fransa'nın Dieppe şehrinde başlayacak olan A390_ß gösteri otomobilinin tanıtımını 11 Ekim'de kendi web sitesinde gerçekleştirecek.

Yeni model otomobil, bu yaz satışa sunulan Hot-Hatch A290 ile birlikte Alpine'in tamamen elektrikli Dream Garage'ının yeni üyesi olacak.

A390 Beta, Alpine'in isimlendirme terminolojisine uygun olarak A harfi ve üç adet rakamın birleşiminden oluşuyor. İsminde bulunan 3 rakamı aracın boyutunu ifade ederken, 90 rakamı ise markanın çok yönlü ve günlük kullanıma uygun araçlarını ifade ediyor.

A390_ß, 14-20 Ekim'de düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı'nda dünya tanıtımı için sahneye çıkacak.

DİĞER MODELLER DE SAHNEDE OLACAK

Alpine ayrıca A290 modelinin en güncel versiyonu olarak hidrojenle çalışan prototip Alpenglow Hy6'yı ve A110 modeli için bir dizi yeni kişiselleştirme örneklerini de tanıtacak.