Anadolu Isuzu, Türkiye’nin 'En Değerli 125 Markası' listesinde 15 sıra birden yükseldi

Yayınlanma: 24.06.2024 - 15:28

Güncelleme: 24.06.2024 - 15:28

Anadolu Isuzu, Brand Finance tarafından yayımlanan “Türkiye’nin En Değerli Markaları 2024” araştırmasındaki konumunu geçen yıla göre 15 sıra birden yükseltti. Anadolu Isuzu ayrıca, bu yıl 125 markayla yürütülen araştırmada; yüzde 47 ile değerini en çok artıran 4. marka oldu.

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından “25 marka daha dahil edilerek” bu yıl 18. kez yayımlanan “TURKEY 125 – Türkiye’nin En Değerli Markaları 2024” araştırmasındaki konumunu önceki yıla göre 15 sıra yukarıya taşıyarak 62’nciliğe yükseldi. Anadolu Isuzu, ayrıca %47 ile araştırma kapsamında bu yıl değerini en çok artıran 4. marka oldu.

'40. YILIMIZDA GELEN BAŞARI'

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan markanın başarısıyla ilgili şunları söyledi: “Anadolu Isuzu olarak, istikrarlı büyümemizi yurt içi pazarlarda olduğu gibi ihracat pazarlarında da sürdürüyoruz. Otomotiv endüstrisini dönüştüren, trendleri belirleyen ve öncü markayız. Gücümüzü ticari araçlar alanındaki uzmanlığımızdan, yenilikçi-çevreci karakterimizden ve nitelikli Ar-Ge yeteneğimizden alıyoruz. 40. yılımızda başarımızın yeniden tescillenmesi, ne kadar doğru yolda olduğumuzun yeni bir göstergesi. Brand Finance Turkey 125 gibi seçkin bir araştırmada listeye girerek, her yıl olduğu gibi bu yıl da yükselişimizi sürdürmek ve 15 sıra birden yükselmek son derece gurur verici. Anadolu Isuzu otomotiv endüstrisinde doğru adımları atarak sektörü yukarı taşırken, marka değerini de yükseltiyor. Başarılarımızın marka değerimize de yansıdığını görmek bizi daha da gururlandırıyor.”

ANADOLU ISUZU 40 YAŞINDA

Türk otomotiv sanayisinin yapı taşlarından biri olan Anadolu Isuzu’nun temelleri 1965 yılında atıldı. Çelik Montaj adıyla yolculuğuna başlayan Anadolu Isuzu, 1984 yılında Isuzu Motors Ltd. ile varılan lisans anlaşması ile birlikte Anadolu Isuzu ismini kullanmaya başladı. Anadolu Isuzu; kamyon, kamyonet, midibüs ve otobüs segmentlerinde “Isuzu” markası ile araç üretiyor.

40. yılında “En Değerli Markalar” listesine 2023’te 77. sıradan giren şirket, 2024’te 62. sıraya yükseldi.