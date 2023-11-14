Anadolu Isuzu'dan Konya'da 4x4 pick-up teslimat töreni

Yayınlanma: 14.11.2023 - 15:05

Güncelleme: 14.11.2023 - 15:05

Anadolu Isuzu tarafından Konya Meram Elektrik Dağıtım AŞ'ye (MEDAŞ) 107 adet 'D-Max 4x4' model pick-up teslimatı gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MEDAŞ tarafından Konya ve çevre illerdeki elektrik dağıtım saha operasyonlarında bakım-onarım amaçlı olarak kullanılmak üzere satın alınan 107 D-Max 4x4 model pick-up araçların teslimatı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Teslimat törenine MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş'ın yanı sıra Genel Müdür Yardımcısı Halil Coşkun Tunçez de katılırken, Anadolu Isuzu Yurt içi Satış Direktörü Hasan Yusuf Teoman ve Yurt içi Satış Müdürü Atakan Gürler hazır bulundu.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Anadolu Isuzu Yurtiçi Satış Direktörü Yusuf Teoman, Isuzu D-Max modellerinin her geçen gün daha fazla tercih edilmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

''Güçlü bayi ve servis ağımızla müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışıyoruz. Dört farklı donanım seviyesiyle pazarda her türlü alıcı profiline hitap eden ve sınıfında standartları daha yükseğe taşıyan Isuzu D-Max serisi, yüksek performansı ve her türlü yol koşullarına dayanıklı yapısıyla ülkemizin doğusundan batısına başarıyla hizmet veriyor. Euro 6E emisyon standartlarına uyum sağlayan D-Max, dayanıklılığı, çevreci motoru ve düşük toplam sahip olma maliyeti ile büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Anadolu Isuzu olarak müşteri memnuniyetini artırarak ticari araç pazarında en çok tercih edilen marka olarak devam edeceğiz.''

ISUZU D-MAX

Verilen bilgiye göre, Anadolu Isuzu, yeni ön ızgara ve jant tasarımıyla daha da dinamik ve güçlü bir yapıya kavuşan Isuzu D-Max pick-up modellerini nisanda pazara sunmuştu.

Tasarımı bütünüyle yenilenen yeni nesil Isuzu D-Max pick-up ailesi, yüksek verimlilik ve performans özelliklerini devam ettirirken, araç güvenliğini ve sağlamlığını artıran şasisi ve güçlü süspansiyon yapısıyla kullanıcısına daha fazla güven veriyor.

Tüm versiyonlarıyla üstün manevra becerileri sunarken tutumlu yakıt tüketimiyle de öne çıkıyor.

Isuzu D-Max'in 4x4 versiyonları diferansiyel kilit sistemiyle off-road severlerin taleplerine yanıt verirken, üst donanımlarda sunulan (ADAS) ileri sürüş destek sistemleri kullanıcılarına sürüş güvenliği sağlıyor.