Aprilia'da Kick Star Kampanyası başladı: SR 125, 99 bin TL'ye satışa sunuldu

Yayınlanma: 18.02.2025 - 15:08

Güncelleme: 18.02.2025 - 15:08

Doğan Trend, 2025 yılı için Kick Start kampanyasını duyurdu. Kampanyaya İtalyan yarış motosiklet markası Aprilia; SR, Tuono, Tuareg, RS ve RX modelleriyle katılıyor. Kampanyada motosiklet satın alanların ilk 6 aylık Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Doğan Trend Motosiklet tarafından karşılanıyor. Kick Start kampanyasındaki seçili modeller, plaka ve ruhsat işlemleri tamamlanmış şekilde bayilerde hazır ve satın alındıktan sonra hemen teslim ediliyor.

UYGUN FİYAT VE PERFORMANS BİR ARADA

Aprilia’nın kompakt scooter modeli SR 125 peşin alımlarda 99 bin TL’den satışa sunuluyor. Kampanyada ayrıca 9 ay taksitli ödeme seçeneği de öne çıkıyor. Model güçlü I-GET motor teknolojisiyle şehirde verimli ve ekonomik bir performans sunuyor.

Aprilia, kampanyaya SR 125 modelinin yanında Tuono V4 1100 Factory, Tuareg 660, RS 125 ve SX 125 modelleriyle katılıyor. Tuono Ailesi’nin performans motoru V4 1100 Factory, 719 bin TL ile kampanyada öne çıkıyor. Uzun yol tutkunlarının beğenisini kazanan Aprilia Tuareg ise 549 bin TL satış fiyatıyla Doğan Trend bayilerinde sergileniyor.