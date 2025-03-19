Audi'de yüzde 50 vergi avantajı! İki model duyuruldu, 8 model sırada...

Yayınlanma: 19.03.2025 - 17:56

Güncelleme: 19.03.2025 - 17:56

Audi, elektrikli araç alımının duraklamasıyla birlikte fişli hibrit (plug-in hibrit (PHEV)) teknolojisine büyük yatırım yapıyor. Uzun elektrikli araç menziline sahip 10 modelin 2025 yılı sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Audi, benzinli/elektrikli aktarma organlarına yönelik artan küresel talebi karşılamak ve saf elektrikli araçların gelecekteki belirsiz alımına karşı bir önlem olarak bir plug-in hibrit dalgası başlatmaya hazırlanıyor.

140 KİLOMETRE ELEKTRİKLİ MENZİL

Audi yeni hibrit teknolojisiyle de etkileyici rakamlara ulaştı. Audi A3 Sportback'in plug-in versiyonu tamamen elektrik gücüyle 140 kilometreye kadar sürüş yapabilecek.

Audi CEO'su Gernot Döllner, “2025 yılı sonuna kadar 10 plug-in hibrid modeli piyasaya süreceğiz” dedi. Ardından ilk modeli şu sözlerle açıkladı:

“Bunlardan ilki PPC [Premium Platform Combustion] mimarisini temel alan A5 olacak.”

ÖNCE AUDI A5 GELECEK

Bu yılın PHEV ürünü 2.0 litrelik, dört silindirli bir motor ile şanzımandaki tek bir elektrik motorunu bir araya getiriyor. İki güç çıkışına sahip fişli hibrit Audi A5, 300 ve 367 beygirlik quattro dört tekerlekten çekiş sistemi ile satışa sunulacak.

A5 ve Q5 gibi daha büyük ve daha ağır otomobiller, MQB enine motor mimarisine dayanan A3 kadar büyük bir sıfır emisyon menziline sahip olmayacak, ancak yine de 100 kilometreye kadar seyahat edebilecek.

2024 yılında Audi 70.000'den fazla plug-in hibrit sattı. 10 yeni hibrit model, Audi'nin 2026 yılı sonuna kadar 20 yeni model çıkarma hedefinin bir parçası.

VERGİ AVANTAJI

Audi'nin piyasaya sunacağı ilk iki fişli hibrit modeli de yalnızca eleketrikli olarak 70 kilometrenin üzerinde mesafe kat edebilirken aynı zamanda araçların kilometre başına CO2 emisyonlarının 25 gramın altında olacağı iddia ediliyor. Silindir hacmi nedeniyle Audi A3'ün Türkye'de yüzde 80 ÖTV yerine vergisiz fiyatına göre yüzde 60 ya da yüzde 30 ÖTV'ye tabi olabileceği anlamına geliyor. Bu da Audi A3 PHEV'in yüzde 20 ya da yüzde 50 vergi avantajına sahip olma ihtimalini doğuruyor.

Audi A3 PHEV'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı, hangi tarihte geleceğine dairse henüz resmi bir açıklama yapılmadı.