Avrupa'da en çok satan otomobil markaları belli oldu
2023 yılında Avrupa'da en fazla satan otomobil markaları açıklandı. İşte en çok satan markalar...
Avrupa'da 2023 yılında en çok satılan otomobil markaları belli oldu.
Rapora göre, 2023'ün tamamında AB'deki yeni otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 13,9 artışla 10.5 milyona yükseldi.
İtalya'da yeni otomobil satışları 2023'te yüzde 18,9, İspanya'da yüzde 16,7, Fransa'da yüzde 16,1 artış gösterdi.
Almanya'da yeni otomobil satışları aralık ayında yüzde 23 azalırken, 2023 genelinde yalnızca yüzde 7,3 yükseldi.
En çok satılan otomobil markaları arasında ise zirvede, 1 milyon 357 bin 139 satışla Volkswagen'in yer aldığı görülüyor. Onu Toyota, Audi ve BMW takip ediyor.
İşte Avrupa'da en çok satan otomobil markaları:
Volkswagen - 1.357.139
Toyota - 828.484
Audi - 733.176
BMW - 728.991
Mercedes-Benz - 682.498
Renault - 681.023
Skoda - 680.153
Peugeot - 639.848
Kia 5- 72.297
Dacia - 557.253
EN FAZLA TESLA TERCİH EDİLDİ
Elektrikli Tesla Model Y, 2023 genelinde Avrupa'da en çok satılan otomobil olmayı başardı.
Listenin devamı ise şöyle oldu:
Tesla Model Y - 254.822
Dacia Sandero - 235.893
Volkswagen T-Roc - 206.438
Renault Clio - 202.942
Peugeot 208 - 194.376
Opel Corsa - 188.662
Volkswagen Golf - 184.279
Toyota Yaris Cross - 176.685
Volkswagen Tiguan - 174.267
Skoda Octavia - 161.784
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