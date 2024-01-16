Otomobil sektöründe hidrojenin rolü ne olacak? Hyundai cevapladı...

Yayınlanma: 16.01.2024 - 12:16

Güncelleme: 16.01.2024 - 12:16

Hyundai, Las Vegas'ta düzenlenen 2024 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) geniş bir alanı kapsayan ürünlerini sunarak başlıca otomobil üreticilerinden biri oldu. Supernal S-A2 elektrikli VTOL yolcu aracı, otonom tesis makineleri ve otonom pod sistemlerinin kullanımıyla geleceğin mobilitesini sergilemenin yanı sıra Koreli marka, geleceğin hidrojen teknolojisi vizyonunu da sundu.

Hidrojene geçiş, Hyundai'nin 2045 yılına kadar karbon nötr olma hedefinin bir parçası ve CES, HTwo hidrojen markası için en son gelişmelere yer verdi. Bunlar arasında plastik atık ve biyolojik atıklardan hidrojen üretmeye yönelik yeni süreçler yer alırken, şirketin sergisinde ayrıca taşıma ve depolamaya yönelik yeni çözümler de sergilendi.

YENİ ENERJİ ÇÖZÜMÜ: HİDROJEN

Ancak hidrojen enerjisi hâlâ çok uzakta gibi göründüğünden tüketiciler için gerçekçi bir seçenek olarak düşünmek zor olabilir. Hyundai'nin hidrojen enerjisi vizyonu hakkında bilgi almak için Hyundai'nin hafif ticari araç teknolojisinden sorumlu başkan yardımcısı Martin Aeilinger ile hidrojenin pazardaki yeri ve şirketin hidrojeni neden bir enerji çözümü olarak gördüğü hakkında autoexpress bir röportaj yaptı. Dean Gibson imzalı haberde sorulan soru ve cevapları paylaşıldı.

Soru: Hidrojen her zaman yakında gelecek bir enerji kaynağı olmuştur. Yollarda daha fazla hidrojenli araç bulundurmaya daha yakın mıyız?

Cevap:

Kore'deki ar-ge merkezindeki işyerime bakarsanız, halihazırda ülkenin her yerinde çalışan yüzlerce şehir otobüsümüz var. Birkaç tane daha akülü elektrikli otobüs var, ancak hidrojen dışarıda ve çalışıyor ayrıca hiç sorun olmuyor. Yakıt hücreli ağır hizmet kamyonlarımızı da Kore'nin yanı sıra İsviçre ve Almanya'da konuşlandırdık ve bu filoda sekiz buçuk milyon kilometreden fazla yol kat ettik. Ayrıca Yeni Zelanda, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık'taki demolarla diğer pazarlara da açılıyoruz.

Soru: Ticari araçları şu anda hidrojen için en iyi uygulama olarak görüyor musunuz? Ve ölçeklenebilirlik açısından, hâlâ haklı olabilmek için ne kadar küçülebilirsiniz?

Cevap:

[Akülü ve hidrojenli araçları karşılaştırırken] bir teknolojinin diğerinden daha üstün olduğunu söylemiyoruz. Her şeyin segmente ve kullanım durumuna bağlı olarak bir konumu vardır. Üç buçuk tona kadar kamyonetlerle, hatta yedi tonun altındaki kamyonlarla yapılan şehir içi teslimatlarda akünün iyi bir çözüm olabileceğine inanıyoruz. Gece boyunca şarj etmek için zamanınız varsa, sadece tek vardiya çalışıyorsanız ve yük taşıma konusunda çok kritik değilseniz, akülü elektrikli mantıklıdır.

Bu, süper yüksek hacme sahip olduğumuz ve 800 volt [güç sistemi] ve batarya malzemeleri ile güncel olan binek araçlarımızdan taşınan bir şey. Ağır hizmet araçlarında (otobüsler veya kamyonlar) durum, operasyonunuz için ihtiyaç duyduğunuz enerji tüketimi nedeniyle farklı olabilir. İstediğiniz daha yüksek ağırlık ve daha uzun menziller hidrojenin cazibesini artırır çünkü daha fazla enerji yoğunluğuna sahiptir, daha fazla enerji taşıyabilirsiniz ve tam şarja geri dönmek için yakıt ikmali daha hızlıdır. Bu artık saatler değil, dakikalar meselesi.

Soru: Yakıt ikmali açısından, Hyundai, Tesla'nın Supercharger ağıyla yaptığı gibi, hidrojen alımını hızlandırmaya yardımcı olmak için kendi hidrojen istasyonlarına sahip olmaya açık mıdır?

Cevap:

Hyundai'den gelen açık mesaj, değer zincirinden yararlanmak istediğimizdir. Sadece araçları üretmekle kalmıyoruz, aynı zamanda grup içinde hidrojen üretimi, sıkıştırma ve nakliyesine yatırım yapan bağlı şirketler de var. Dolayısıyla, gördüğünüz sorunlardan kaçınmak için tüm değer zincirinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya kararlıyız ve bunu araştırıyoruz. Ve bu bir strateji. Evet.

Soru: Peki hidrojen planı Kore'de başlayıp oradan genişleyecek bir şey mi?

Cevap:

Bu bizim doğal yaşam alanımız, yani evet, ancak belki de altyapıyı kurabileceğimiz başka ilgili pazarlar da vardır. Birleşik Krallık örneğinden bahsedecek olursak, eğer hidrojen kamyonu yoksa altyapı inşa edemezsiniz çünkü alım olmaz, ancak altyapı yoksa da işletemezsiniz. Bu el ele gider.

Kore'de hükümetin altyapıya yatırım yapma konusunda güçlü bir taahhüdü var. Burası 50 milyon nüfuslu küçük bir ülke ve halihazırda 160 hidrojen yakıt ikmal istasyonumuz var ve bu sayı giderek artıyor. Karbonsuzlaştırmaya yönelik bir hükümet ilgisi ve yatırım varsa bunu yapabilirsiniz, ancak endüstri bunu asla tek başına yapmayacaktır. Bu tür şeylerin kurulmasına yardımcı olmak için bir tür sübvansiyon olmalı.

Soru: Hyundai harika elektrikli arabalar üretiyor, peki sizin için insanları değişime ikna etmek için aynı cazibeye sahip hidrojen arabaları üretme alanı var mı?

Cevap:

Dürüst olmak gerekirse bu teknolojiyi mümkün kılacak olanlar otobüsler ve kamyonlar olacak. Ticari araçlara odaklanırsak, bu altyapının kurulmasına yardımcı olacaktır çünkü alım daha yüksektir ve hidrojen altyapısı yatırımının karşılığını verecektir. Altyapı iyi bir şekilde kurulursa, neden binek araçlar için de kullanılmasın?