Avrupa'da yeni kural Türk şirketi harekete geçirdi: Manisa'da üretim başladı

Otomobillerde emisyonu düşürmek üzere elektrikliye geçiş devam ederken bu geçişten forkliftler de nasibini alıyor. Türkiye’de forklift yasaklanıyor mu? Kapalı alanlarda elektrikli forklift zorunlu mu? Türkiye'de elektrikli forklift üretiliyor mu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 12:15
Avrupa'da yeni kural Türk şirketi harekete geçirdi: Manisa'da üretim başladı
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Avrupa’da başlayan ve özellikle başta Almanya olmak üzere, kapalı mekânlarda kullanılması yasaklanan dizel, LPG ve benzinli forkliftler, yerini yeni nesil elektrikli forkliftlere bırakmaya başladı. Türkiye’de de yakın gelecekte tamamen yasaklanacak olan fosil yakıtlı araçların, insan sağlığı açısından oldukça zararlı bir çalışma prensibine sahip olduğu ilgili iş güvenliği maddeleri ile belirtilerek işletmelerin özellikle dikkat etmesi gereken önemli konulardan biri haline gelmiştir.

Bu forkliftlerin özellikle gıda sektöründe kullanımı oldukça sakıncalıdır. Kullanım sırasında çıkarttığı zehirli gazlar, is ve kurum insan sağlığını tehdit eden en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Günümüz teknolojisi elektrikli forklift kullanımını desteklerken, işletmeler önemli ilk yatırım maliyetleri arasında yer alan forkliftlerini elektrikli forkliftler ile değiştirmeye başladı.

MANİSA'DA ÜRETİLİYOR

İklim krizi ile mücadele kapsamında küresel olarak alınan önlemlerden biri olan elektrikli forklift kullanımı ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı. Fosil yakıtlı alternatiflere kıyasla daha az karbon emisyonu ürettiği düşünüldüğünde, çevre ve insan sağlığı için tercih edilmesi son derece önemli bir unsur olarak görünüyor. Bu kapsamda, sürdürülebilir uygulamaları ile dikkat çeken SANICA Türkiye’nin ilk elektrikli forkliftini Manisa Akhisar fabrikasında üreterek, piyasaya yakın zamanda sunduğu “TIGER” elektrikli forklift modeli ile işletmelerin çevre dostu üretim yapmalarını sağlamak amacıyla tüketiciye sunuluyor.

Elektrikli forkliftlerin, geleceğin depolama ve istifleme teknolojisinin önemli bir parçası olacağı aşikar. Temiz enerjiye dayalı, enerji verimliliği sağlayan ve teknolojik yenilikleri benimseyen bu modeller, sürdürülebilir üretim geleceğine de katkıda bulunarak, işletmelerin, karbon ayak izini minimuma indiren etkenlerden biri olacak.


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