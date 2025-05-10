BMW, Mercedes ve Volkswagen'in kârı Çin etkisiyle düşüyor

Yayınlanma: 10.05.2025 - 13:54

Güncelleme: 10.05.2025 - 13:54

Bir dönem Alman ekonomisinin bel kemiği ve teknolojik yeniliğin sembolü olarak görülen Alman otomotiv sektörü, yapısal, teknolojik ve jeopolitik zorluklarla karşı karşıya bulunurken, Çin'de satışların düşmesi ve ABD’nin gümrük vergileri de sektörün karını baskılıyor.

Alman lüks otomobil üreticileri Mercedes-Benz, BMW ve Volkswagen Grubu'nun ilk çeyrek karları sırasıyla yüzde 40,7, yüzde 25,2 ve yüzde 37 geriledi.

Bünyesinde Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bulunduran Volkswagen, bünyesinde BMW, MINI ve Rolls-Royce gibi markaları bulunduran BMW Grubu ve Mercedes'in kar marjlarında sürekli düşüşle karşı karşıya kalması ve ihracata yönelik iş modellerinin sarsılması dikkati çekiyor.

Dünyanın en büyük yeni otomobil pazarı olan Çin, Alman üreticiler için büyük sorunlara neden oluyor. Mercedes S-Serisi, BMW 7 Serisi ya da Audi A8 gibi içten yanmalı motora sahip lüks sedanlar Çin'de daha az alıcı buluyor.

Alman lüks otomobil üreticileri eskiden kar marjlarının yarısını Çin’deki müşterilerden elde ederken, artık bu durumun sona erdiği belirtiliyor.

İlk çeyrekte Volkswagen, BMW ve Mercedes markaları Çin'de toplamda 1 milyon araç bile teslim edemedi.

Mercedes-Benz'in yılın ocak-mart döneminde Çin’deki araç teslimatları ilk çeyrekte yüzde 10 azalarak 152 bin 800’e, BMW’nin Çin'deki (Mini markası dahil) araç teslimatları yüzde 17,2 azalarak 155 bin 195'e ve Volkswagen’in Çin'deki araç teslimatları da yüzde 7,1 düşerek 644 bin 100’e indi.

'YENİ TEKNOLOJİLERLE TERSİNE DÖNEBİLİR'

Almanya'nın ünlü otomobil uzmanı Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer; Alman otomobil üreticileri Mercedes, BMW ve Volkswagen'in düşen karlarını ve geleceklerini değerlendirdi.

Alman otomotiv şirketlerindeki karlarında düşüşün temel olarak Çin’den kaynaklandığını vurgulayan Dudenhöffer, Alman otomobil üreticilerinin bu eğilimi tersine çevirmek için yeni teknolojilerle iyi bir şansa sahip olduklarını belirtti.

Dudenhöffer, “Birkaç gün önce Şanghay'da bir kongre vardı. Otomotivde yeniliklerini gösterdiler. Mercedes, BMW ve Volkswagen de oradaydı. Alman şirketler, daha yüksek teknolojiyi otomobillere getirmeyi sağlayan Çinli teknoloji şirketleriyle nasıl işbirliği yapılacağını da bu kongrede gösterdiler.” dedi.

Gelecek üç ya da dört çeyrekte Çin'de pazar paylarının azalması ve güçlü rekabet nedeniyle Alman otomobil üreticilerinin karlarının düşmesini beklediğini anlatan Dudenhöffer, "Bununla birlikte BMW, Mercedes ve Volkswagen’in yeni otomobillerinde yer alan birçok yeni teknoloji nedeniyle 2026'da bunun tersine dönmesinin mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Yani bir tür iyimserlik içindeyiz.” diye konuştu.

Dudenhöffer, Çin’le rekabetin müşteriler için "daha düşük fiyat" olup olmayacağı konusunda ise "Alman otomobil üreticileri ucuz araba satmazlar. İnovasyon odaklılar. Marka odaklılar ve daha premium arabaları var.” ifadesini kullandı.

'ABD KAYBEDECEK'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa otomobillerine ek gümrük vergisi getirmesinin çok fazla “belirsizlik” oluşturduğunun altını çizen Dudenhöffer, şunları kaydetti:

"Yatırımcılar için ABD'de yatırım yapmak için çok fazla belirsizlik var. Çünkü bir saat sonra ne talep edeceğini bilmiyorsanız, güvenemezsiniz. Bunun üzerine yatırım yapmak için gelemezsiniz. Sektörde birçok üretici, iş modelleri için gelecekte sürdürülebilir riske sahip yeni tesisler arayacak. Bu nedenle de büyük pazarın Asya ve Çin olduğunu düşünüyoruz. Bence kaybeden ABD olacak.”

Dudenhöffer, ABD’nin otomotiv sektörünün iklim değişikliğine etkisiyle ilgilenmediğini de belirterek, “Donald Trump hiçbir şeyle ilgilenmiyor. O iklimimizi yok ediyor. Bence bir yandan Çin, diğer yandan da Avrupa ile iklim değişikliği yarışında mücadele edecekler.” değerlendirmesinde bulundu.

MALİYET AZALTICI ÖNLEMLER

Bu arada, zayıf satışlar ve elektrikli mobiliteye yapılan ve henüz beklenen getiriyi sağlamayan önemli yatırımların yanı sıra karlılık maliyetli yazılım sorunları, yeniden yapılandırma giderleri ve otomobil geri çağırmaların da Alman otomotiv şirketlerinin karlarını etkilediği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa süre önce tüm otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirmesi de en büyük ihracat noktası olarak ABD pazarına bel bağlayan Alman üreticiler için önemli bir tehdit oluşturuyor.

Alman otomobil üretici ve tedarikçileri işten çıkarmalar da dahil olmak üzere maliyet azaltıcı önlemler açıklarken, geleceğe yönelik olarak Avrupa'daki ekonomik durgunluk, ABD'de yeni uygulamaya konulan gümrük vergilerinin etkisi ve Çin'deki yoğun fiyat rekabetinin Alman üreticileri baskı altında tutması bekleniyor.

MALİYETLERI DÜŞÜRMEK IÇIN BASKI

Alman otomotiv üreticileri, elektrikli araçlara geçişin yüksek maliyetleri ile mücadele ederken Çin ve Avrupa'dan gelen zayıf talep ışığında maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü korumak için ciddi baskı altında.

Çin'deki fabrikalarda ortalama 600 dolar olan araç başına işçilik maliyetleri, Alman otomobil fabrikalarında 3 bin 300 dolara çıkıyor. Yüzde 25'lik yüksek ithalat tarifeleri nedeniyle, artık ABD Alman lüks otomobilleri için bir ikame pazar olamıyor.

Alman basınında işler böyle devam ederse, sadece üretici şirketlerin kontrollerini kaybetmekle kalmayacağı, aynı zamanda otomotiv ülkesi Almanya'nın da "mevcut hayat sigortasını kaybedeceği" yorumları yapılıyor.

Alman otomotiv endüstrisindeki kriz, gözden kaçan trendlerin, yapısal sorunların ve jeopolitik risklerin karmaşık bir etkileşimiyle ortaya çıkarken, otomotiv endüstrisi bir zamanlar Alman ekonomisinin bel kemiğini oluşturuyordu.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ALMANYA İÇİN ÖNEMİ

Sektör, Almanya’da toplam katma değerin yüzde 5'ini oluştururken istihdamın yüzde 3'ünü sağlıyor. Gelir açısından ise açık ara en büyük sanayi sektörü.

Alman otomotiv üreticileri (tren gibi diğer ulaşım araçları ve yedek parça dahil) geçen yıl 290 milyar avro değerinde ihracat yaptı. Bu da toplam ihracatın yüzde 17'sine denk geliyor.

Haziran 2024 itibarıyla Alman otomotiv sektöründe tedarikçiler hariç yaklaşık 773 bin kişinin istihdam edildiği kayıtlarda yer aldı.

Sanayide çalışanların yaklaşık yüzde 14'ü otomotiv sektöründe. Bu da otomotiv sektörünü, 952 bin çalışanı olan makine mühendisliğinden sonra iş gücü açısından en büyük ikinci sanayi sektörü konumuna taşıyor.

ÇIN ETKİSİ

Almanya'nın diğer büyük Avrupa ekonomilerine kıyasla Çin'e daha fazla bağımlı olması dikkati çekerken, Çin'in Almanya'dan satın aldığı otomobilleri daha fazla üretebilmesi ekonominin büyümesini zorlaştırıyor.

Çin, başta Alman otomobil üreticileri olmak üzere Alman şirketleri için hem satış hem de büyüme açısından büyük önem taşıyor. Alman şirketleri, küresel pazar için Çin'deki en son teknolojileri geliştiriyor ve test ediyor. Alman sanayisinde kullanılan ara ürünlerin çoğunluğunun Çin'den geldiği belirtiliyor.

Alman otomobilleri Çin'de yoğun talep görüyor. Alman otomotiv üreticileri Volkswagen, Daimler ve BMW'nin gelirlerinin yüzde 30’dan fazlasının Çin’den gelmesi dikkati çekiyor.

Çin uzun zamandır Alman otomobil üreticileri için merkezi bir büyüme pazarı olurken, Mercedes, Audi ve BMW gibi markalar büyüyen Çin orta sınıfında büyük bir popülerliğe sahip.

Ancak son zamanlarda Çinli üreticiler arayı büyük ölçüde kapatırken, BYD, Nio ve Geely Çin iç pazarına giderek daha fazla hakim oluyor ve artık Alman üreticilerin Çin'deki pazar payı önemli ölçüde düşüyor.

Son yıllarda Avrupa ülkelerinde satılan elektrikli otomobillerde Çin üreticilerinin payı hızla yükseliyor. Çin'de üretilen düşük fiyatlı ve sübvanse edilmiş elektrikli otomobillerin satışları rakiplerini geride bırakıyor.