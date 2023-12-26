Borusan Otomotiv Motorsport GT4 Avrupa Serisi'nde kupaya uzandı

Yayınlanma: 26.12.2023 - 13:47

Güncelleme: 26.12.2023 - 13:47

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), her sezon üst düzey rekabete sahne olan GT4 Avrupa Serisi'ni üçüncülükle tamamladı. GT4 Avrupa Serisi'nde Türkiye'yi temsil eden ilk ve tek takım unvanına sahip BOM, kupasını Londra'da düzenlenen SRO Awards töreninde aldı.

Cumhuriyetin 100. yılında uluslararası arenada elde edilen başarıdan ötürü gururlu olduklarını dile getiren Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, "Türk milleti için çok özel bir zamanda kazanılan bu başarı adına tüm Borusan Otomotiv Motorsport takımını yürekten kutluyorum. Her sezon üzerine koyarak emin adımlarla ilerledikleri bu yolda elde ettikleri başarılar, motor sporlarına ilgi duyan gençlerimize de ilham kaynağı oluyor. BOM takımının 2024 sezonunda çıtayı daha da yükseğe çıkaracağından şüphem yok" dedi.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA ÇAPINDA TANITIMI

Borusan Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Levent Kocabıyık ise şöyle konuştu:

"Üst üste 6 sezondur yer aldığımız GT4 Avrupa Serisi'nde elde ettiğimiz başarılarla ülkemizde motor sporlarının gelişimine ve Türkiye'nin dünya çapında tanıtımına katkıda bulunmaktan kıvanç duyuyoruz. 2023 sezonunda Borusan Otomotiv Motorsport takımı olarak imza attığımız başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı gönülden kutluyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümünde Türk milletine yaşattıkları bu gururdan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum."

15’inci yılını GT4 Avrupa Serisi üçüncülüğüyle taçlandıran Borusan Otomotiv Motorsport Takımı direktörü Ahmet Köseleci ise "Nisan ayında başlayan 2023 sezonu boyunca en ünlü motor sporları organizasyonlarına ev sahipliği yapan Avrupa'nın 6 yarış pistinde gerçekleşen seride ilk üçte yer almaktan ötürü takımımız adına çok mutluyum'' ifadelerini kullandı ve ardından şöyle konuştu:

''Çok heyecanlı anlara sahne olan 2023 sezonunda sporcularımız, takımımız ve BMW M4 GT4 yarış otomobillerimiz çok iyi performans gösterdiler. Hazırlıklara başladığımız yeni sezonda, yakında açıklayacağımız 2024 sezonu sporcularımızla, hedefimiz şampiyonluk olacak.”