BYD'nin mobil uygulaması hayata geçti: Telefondan araç kontrolü!

Yayınlanma: 28.02.2025 - 15:30

Güncelleme: 28.02.2025 - 15:30

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Android ve iOS mobil marketlerinden ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, kullanıcıların kayıtlı e-posta hesapları ve BYD araçlarının dokunmatik ekranı üzerinden eşleştiriliyor.

Yenilikçi akıllı telefon uygulaması, Türkiye'deki BYD sahiplerine bağlantılı araç teknolojilerinin sunduğu konforu yaşatırken, dijital deneyimi de üst seviyeye taşıyor.

Markanın tüm modelleriyle uyumlu olan uygulama, arayüzü sayesinde uzaktan araç kontrolünü pratikleştirirken, otomobil deneyimini keyifli hale getiriyor.

Uygulama, gelişmiş bağlantı özellikleriyle sürücülere güvenlik sunuyor.

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

Araçlarıyla uzaktan bağlantı kuran kullanıcılar, BYD'lerinin menzil ve şarj durumunu anlık olarak takip edebiliyor, araçları şarj olurken süreci izleyebiliyor.

Kullanıcılar kapılar, camlar, cam tavan, kaput ve bagajın açık veya kilitli olup olmadığını kontrol ederek gerektiğinde kilitleme ve kapatma işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Bunun yanı sıra klima, koltuk ısıtma ve soğutma, direksiyon ısıtma, farlar, dörtlü flaşörler ve korna gibi işlevleri de uzaktan yönetilebiliyor.

Araç kilitleme, çalıştırma ve kapatma gibi temel fonksiyonlar tek dokunuşla kontrol edilebiliyor. Ayrıca araç konumu, kilometre bilgileri, sürüş verileri ve lastik basıncı gibi kritik bilgiler de anlık olarak görüntülenebiliyor.

Şirket, uygulamayı düzenli olarak güncelleyerek kullanıcı deneyimini ileriye taşımayı hedefliyor.

BYD modellerinin birçok yazılımı, artık OTA (Over-the-Air) güncellemeleri sayesinde yetkili servise gitmeye gerek kalmadan uzaktan güncellenebiliyor. Bu sayede, araç her zaman en güncel yazılım sürümüne sahip olurken, yeni eklenen fonksiyonlar anında kullanılabiliyor.

BYD, yalnızca bir otomobil üreticisi değil, aynı zamanda teknoloji odaklı bir şirket olarak konumlanıyor. Çevre dostu çözümler ve inovasyonla daha sürdürülebilir bir dünya yaratmayı hedefleyen şirket, 120 binden fazla AR-GE mühendisiyle 11 araştırma enstitüsünde her gün ortalama 45 patent başvurusu yapıyor.

Şirket, gelecek dönemde bu alana 13 milyar avro yatırım yapmayı planlıyor.