Chery, haziran ayına özel fırsatlar sunuyor

Çinli otomotiv üreticisi Chery, Haziran ayı boyunca geçerli olan özel fırsatlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Gelişmiş teknoloji ve güvenlik özellikleriyle öne çıkan TIGGO8 PRO MAX, TIGGO7 PRO MAX ve OMODA 5 PRO modelleri, uygun fiyatlar ve cazip finansman seçenekleriyle Türk otomobil pazarında avantajlar sunuyor.

Chery'nin Türkiye'deki popüler SUV modelleri, Haziran ayı boyunca tüketicilere cazip nakit indirimleri ve düşük faizli kredi fırsatları sağlıyor. Bu kampanya, SUV segmentinde konfor ve teknoloji arayanlar için fırsatlar sunuyor.





TIGGO7 PRO MAX

Chery'nin TIGGO7 PRO MAX modeli, özellikle ailelerin tercih ettiği konforlu SUV'ler arasında yer alıyor. 2025 model yılı Intelligent versiyonunda, bireysel müşterilere 230.000 TL nakit indirimi ve 300.000 TL kredi avantajı sunuluyor. Exceptional versiyonunda ise bu indirim 250.000 TL'ye kadar çıkıyor. Bu modelde, gelişmiş ADAS sistemleri, 24.6” bilgi-eğlence sistemi, 540° görüş sistemi ve akıllı sesli komut sistemi gibi üst düzey teknolojiler bulunuyor.

TIGGO8 PRO MAX

Chery'nin amiral gemisi modeli olan TIGGO8 PRO MAX, 7 kişilik geniş iç hacmiyle dikkat çekiyor. 2025 model yılı Intelligent versiyonunda bireysel müşterilere 200.000 TL nakit indirimi sunulurken, Exceptional versiyonunda ise 250.000 TL'ye varan bir indirim fırsatı mevcut. Ayrıca ticari müşterilere özel, 600.000 TL'ye kadar %0 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Modelde, akıllı sürüş destek sistemleri, panoramik cam tavan ve ısıtmalı-soğutmalı koltuklar gibi premium özellikler bulunuyor.





OMODA 5 PRO

Chery'nin OMODA 5 PRO modeli, genç kullanıcılar için modern tasarımı ve gelişmiş teknolojik donanımları ile dikkat çekiyor. 2025 model yılı Intelligent versiyonunda, 200.000 TL nakit indirimi ve 11 ay vade ile kredi avantajı sağlanırken, Exceptional versiyonunda ise 225.000 TL'ye kadar nakit indirim fırsatı sunuluyor. Model, 24.6” bilgi-eğlence ekranı, 540° Görüş Sistemi ve SONY ses sistemi gibi özelliklerle donatılmış.

UZUN SÜRELİ GARANTİ

Chery, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak tüm modellerinde 5 yıl veya 150.000 kilometre garanti sunuyor. Bu avantaj, markanın güvenilirliğini ve uzun vadeli değerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Chery, Haziran ayında sunduğu özel fırsatlar ve avantajlı kredi seçenekleriyle, SUV segmentinde fark yaratmaya devam ediyor.