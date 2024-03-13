Mercedes-Benz'e milyonlarca dolarlık dev ceza: O 2 modelde müşterileri yanılttığı nedeniyle...

Mercedes-Benz'in Japonya şubesi "Mercedes-Benz Japan" firmasına, "müşterilerini yanılttığı" gerekçesiyle 1,23 milyar yen para cezası verildi.

AA
Yayınlanma: 13.03.2024 - 11:32
Mercedes-Benz'e milyonlarca dolarlık dev ceza: O 2 modelde müşterileri yanılttığı nedeniyle...
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Japonya hükümetine bağlı Tüketici İşleri Ajansı (CAA), "Mercedes-Benz Japan" firmasına, "müşterilerini yanılttığı" gerekçesiyle ceza verildiğini açıkladı.

Ajans açıklamasına göre, firmanın araç kataloglarında GLA ve GLB modellerinin belirli sürüş destek sistemleriyle donatıldığı gösterildi.

Donanımlar arasında, trafik yeniden harekete geçtiğinde duran aracı otomatik olarak ileri doğru hareket ettiren sistem ile sürücünün dönüş sinyalini etkinleştirerek şerit değiştirmesi sistemi yer aldı.

Mercedes GLA

1.23 MİLYAR YENLİK CEZA!

Yapılan denetlemeler sonucunda, bu sürüş donanımlarının aslında müşterinin isteğine bağlı olduğu tespit edildi.

Ajans, söz konusu durumu "müşteri yanıltıcı" olarak tanımladığını ve "Mercedes-Benz Japan" firmasını 1,23 milyar yen (8,3 milyon dolar) para cezasına çarptırdığını bildirdi.

Firmaya, durumun tekrarının önlenmesi amacıyla önlem alınması talimatı da verildi.

Mercedes GLB

Devlet televizyonu NHK'nin haberinde cezanın, "yanıltıcı beyanlara karşı verilen şimdiye kadarki en yüksek ceza" olduğu kaydedildi.

"Mercedes-Benz Japan" firması ise yasal uyumluluğun sağlanması ve yönetim sisteminin iyileştirilmesi için çalışacağını açıkladı.


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