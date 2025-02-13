Toyota Corolla Hybrid: Konfor ve düşük yakıt tüketimi bir arada...
Toyota Corolla Hybrid'i 1000 kilometreden fazla kullanarak test ettik. Peki Toyota Corolla Hybrid'de neler öne çıkıyor? Neleri sevdik neleri sevmedik? İşte ÖTV indirimiyle de alınabilen Toyota Corolla Hybrid...
Toyota Corolla Hybrid'i test etmek üzere 5 gün boyunca kullandık. Model bu süre zarfında 1000 kilometrenin üzerinde yol katetti.
Cumhuriyet TV'de ayrıntılı incelediğimiz model düşük yakıt tüketimi ve konforlu sürüşü ile öne çıkarken, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelen yasa teklifiyle de otomobilseverler için heyecan yarattı.
TBMM'ye gelen yasa teklifinde 2000 model ve altındaki araçların hurdaya verilmesi ile sıfır araç alımlarında ÖTV'den muafiyet tanınması planlanıyorken bu araçların ise yerli üretim olması bekleniyor.
Engelli plakalı otomobillerde ÖTV indirimine tabi olanlar gibi yüzde 40 yerlilik aranması durumunda ise kısıtlı olarak seçilebilecek modellerden biri de Toyota Corolla Hybrid olacak.
Toyota Corolla Hybrid'in detaylı inceleme videosu Cumhuriyet TV'de...
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