Chery'den 2 yıl içinde tam 39 model: Yeni platforma özel elektrikli ve hibritler hazırlanıyor!

Yayınlanma: 20.02.2024 - 14:37

Güncelleme: 20.02.2024 - 14:37

Chery'in tanıttığı yeni 'E0X' platformuna dair ayrıntılar açıklandı. Araç platformu, çeşitli gövde şekilleri ve yedi koltuğa kadar A ila C segmentini kapsıyor ve önden, arkadan ve dört tekerlekten çekişe olanak sağlıyor. Bu platforma dayanan Exeed Sterra ES sedan modeli Aralık 2023'te Çin pazarında piyasaya sürüldü ve bu yıldan itibaren Chery markası Exlantix altında Almanya dahil olmak üzere denizaşırı pazarlarda da satışa sunulacak.

Ancak E0X daha sonra sadece Exlantix tarafından değil, Omoda ve Jaecoo tarafından da kullanılacak. Jaecoo, Land Rover tarzı SUV'ları pazara sunacak olan bir off-road markası.

800 VOLTLUK PLATFORM

E0X'in ilk modeli olan Exeed Sterra ES için veriler paylaşıldı. Neredeyse beş metre uzunluğundaki sedan, üç metrelik bir dingil mesafesine sahip. Bu arada Chery bu boyutu hala C-segmenti olarak adlandırıyor. Alt gövdeye yerleştirilen batarya 800 voltluk bir sistem voltajıyla çalışıyor ve 15 dakika içinde yüzde 30'dan yüzde 80'e kadar şarj olabilmesi bekleniyor. Chery yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar normal şarj süresini belirtmiyor, bu da diğer modellerle karşılaştırılamayacağı anlamına geliyor. Bataryanın boyutu da belirtilmemiş. Belirtilen 11.7 kWh/100 km'lik tüketim. Diğer sedanlar tarafından karşılanabilir, ancak muhtemelen Jaecoo'nun SUV modelleri tarafından karşılanamayacak.

Basın bülteninde Chery, platformun ayrıca "pasif güvenlik, aktif güvenlik, batarya güvenliği, işlevsel güvenlik ve bilgi güvenliği alanlarında beş yıldızlı güvenlik" sağlamak üzere tasarlandığını belirtti.

'HEM HİBRİT HEM DE SAF ELEKTRİKLİ'

Chery International Başkan Yardımcısı (EVP) Charlie Zhang platform için şu sözleri kullandı:

"Yeni E0X NEV platformu, önceki başarılarımızın üzerine inşa etmek üzere geleceğe yapılan önemli bir yatırımdır. E0X'in özellikleri arasında yüksek derecede esneklik yer alıyor. Hem PHEV (fişli hibrit araç) hem de saf EV (elektrikli araç) sistemlerine, önden çekişli, arkadan çekişli ve dört tekerlekten çekişe olanak tanıyor.''

PLATFORMUN ADI NEYİ SİMGELİYOR?

Platformun kısaltmasının anlamı ise şöyle: E0X'teki "E" harfi "Elektrik" anlamına geliyor ve "Chery'nin yeni enerji sektöründe genişleme taahhüdünü ve sürekli gelişme ve yenilik yapma kararlılığını temsil ettiği" düşünülüyor. Şirkete göre, "0" yeni bir teknik başlangıcı, sürdürülebilir ve yeşil çözümler geliştirmek amacıyla üst düzey NEV sektöründe bir yolculuğun başlangıcını temsil ediyor. 'X' ise beş, altı ve yedi koltuklu SD/SUV/MPV modellerinin A'dan C'ye kadar olan segmentini kapsayan "platformun sonsuz genişleme olanaklarını" sembolize etmeyi amaçlıyor.

HANGİ MODELLER ÇIKACAK?

İki yıl içinde 'E0X' platformunu kullanan 15 bataryalı elektrikli (BEV) ve 24 fişli hibrit (PHEV) olmak üzere 39 yeni model üretilmesi hedeflendiği de açıklandı.