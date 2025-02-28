Çin'de otonom sürüş yazılımı yükseltmeleri onaya bağlandı

Yayınlanma: 28.02.2025 - 19:07

Güncelleme: 28.02.2025 - 19:07

Çin endüstri bakanlığı yaptığı açıklamada, otomobil üreticilerinin kusurları gizlemek veya sorumluluktan kaçınmak için güncellemeleri kullanmasını önlemeyi amaçlayan yeni düzenlemelerin bir parçası olarak, otonom sürüşle ilgili kablosuz yazılım yükseltmeleri düzenleyici onaylara tabi olacağını söyledi.

Tesla ve Xiaomi gibi elektrikli araç üreticileri, yazılım hatalarını düzeltmek için OTA yükseltmelerini kullandı. Bu tür yükseltmeler Çin'in yönetmeliği kapsamında ürün geri çağırma olarak adlandırılıyor, ancak sürücülerin geri ödeme için araçları otomobil üreticilerine iade etmeleri gerekip gerekmeyeceği veya buna uygun olup olmadıkları genellikle belirsiz.

LİSANS GEREKLİLİĞİ

Yönetmelik, ürün kusurlarını ortadan kaldırmak ve geri çağırmaları uygulamak için OTA yükseltmelerini planlayanların “kusurlu otomobil ürünlerinin üretimini ve satışını derhal durdurması” gerektiğini belirtiyor.

Kusurları gidermek için ana teknik parametrelerde değişiklik yapılması gerekiyorsa otomobil üreticilerinin etkilenen aracın üretimine devam etmeden önce ürün değişikliği için bir lisans almaları gerekmekte.

Yönetmeliğe göre, otomobil üreticilerinin sürüş destek sistemlerini, tüketicilere otonom sürüş sistemleri olarak kullanılabileceklerine dair ipuçlarıyla adlandırmaları ve pazarlamaları yasaklandı.

Ayrıca, sürüş destek sisteminin arızalanması veya çarpışmalar ve diğer kazalar durumunda endüstri bakanlığına ve piyasa düzenleyicisine rapor vermeleri gerekmekte.