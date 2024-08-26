Çinliler üretim pazarlığında

Yayınlanma: 26.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.08.2024 - 04:00

Bu aşamada ilk adımları BYD Macaristan’da; Chery de İspanya’da atmıştı. Türkiye’nin Gümrük Birliği’nde yer alması bu markaların radarına girmemizi sağladı. BYD yatırımı için PHEV yani şarj edilebilir hibrit otomobiller için ÖTV baremlerinin değiştirilmesi, üretim başlamadan yüzde 40 ek mali yükümlülüğünden muaf olunması gibi teşvikler, diğer Çinli markaların da iştahını açmış görünüyor.

ARAZİ ÖNERİLDİ

Chery’nin Samsun’da fabrika kurmak için görüşmeler yaptığını daha önce haberleştirmiştik. Son gelen duyuma göre Chery rotayı Balıkesir’e çevirdi. Chery’nin BYD’ye elektrikli ve PHEV hibrit araçlar için verilen ek mali yükümlülük muafiyetini benzinli motorlu araçlar için de istediği gelen bilgiler arasında. SAIC Grubu çatısı altındaki MG de Türkiye’de yatırım için görüşmeler yürüten diğer bir marka.

MG’ye Samsun’daki arazinin önerildiği de konuşuluyor. Bir diğer Çinli dev Geely de Türkiye’de yatırım yapma peşinde. Geely, Türkiye pazarına kendi de gelebilir. Aldığım bilgiye göre 2025’in ilk çeyreğinde üç modelle pazara giriş yapmayı planlayan Geely, bazı hafif ticari araç üreticileriyle de üretim için görüşmeler yaptı ama sonuç henüz açıklanmadı.

Üretimle ilgili hevesli olan markalardan biri de DFSK. E5 adlı PHEV hibrit modelini satışa sunan marka, Türkiye’yi Avrupa için eğitim merkezi olarak kullanmaya başladı.