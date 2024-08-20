Karsan Otomotiv, kira sertifikası ihracına imza attı

Yayınlanma: 20.08.2024 - 16:13

Güncelleme: 20.08.2024 - 16:13

Şirketten yapılan açıklamaya göre, başta Avrupa olmak üzere dünya genelinde toplu ulaşımın elektrikli ve otonom dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, otomotiv sektörünün ilk sukuk ihracına imzasını attı.

Talep toplama süreci 14-15 Ağustos'ta gerçekleştirilen, 355 gün vadeli 200 milyon lira tutarındaki ihraç, Albaraka Türk Katılım Bankası'nın yüzde 100 bağlı ortaklığı Değer Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

İLK KİRA SERTİFİKASI

Bu işlem, Karsan Otomotiv'in Değer VKŞ aracılığıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 7 Mart'ta aldığı 700 milyon lira tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirdiği yönetim sözleşmesine dayalı ilk kira sertifikası oldu.

Türk otomotiv sanayinde 58 yılı geride bırakan Karsan, faaliyet gösterdiği ticari araç segmentinde, son teknolojiye sahip tesislerinde, kendi markası dahil olmak üzere dünyanın önde gelen otomotiv şirketleri için üretim yapıyor. Son 4 yılda elektrikli minibüs ve otobüs satış adetleri, Türkiye'nin e-otobüs ihracatının yüzde 90'ını oluşturan Karsan, Avrupa'da toplu taşımada 6 metreden 18 metreye kadar tam elektrikli ürün gamı sunuyor.

2023 sonunda sağdan direksiyonlu 6 metrelik ''e-JEST'' ile Japonya pazarına giren şirket, Amerika'dan Japonya'ya 3 kıtada 23 ülkede elektrikli araçlarıyla hizmet veriyor. Karsan, 2022 itibarıyla Renault markası için ''Megane Sedan'' otomobillerinin de üretimini gerçekleştiriyor.