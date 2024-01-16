Seat Ibiza'nın 40. yıldönümünü kutluyor: İşte 40. yıl özel versiyonu...
Seat 6 milyondan fazla satılan Ibiza'nın 40. yıldönümünü kutluyor ve 40. yılın onuruna özel versiyonu ortaya çıkarıyor.
SEAT Ibiza bugün süpermini sınıfının kralı olmayabilir, ancak İspanyol markanın şimdiye kadarki en başarılı modeli ve bu yıl 40. yaş gününü kutluyor. Bu nedenle, markaların büyük bir yıldönümü yaklaştığında sıklıkla yapmak istedikleri gibi, Seat da bu olayı kutlamak için özel, sınırlı sayıda bir Ibiza üretti.
SEAT Ibiza Anniversary, 18 inç Cosmo Gri alaşım jantlar ve aracın B sütununa lazerle işlenmiş "Anniversary Limited Edition" logosu ile tamamlanan özel bir Grafen Gri renginde sunuluyor.
İçeride de benzersiz bir kova koltuk seti ve orta konsol için koyu alüminyum mat kaplama gibi bazı hoş dokunuşlar var. Aynı kaplama, özel lazer kazıma yıldönümü logolarına sahip olan kapı eşiklerine de uygulanmış.
Teknik özellikler ve fiyatlandırma henüz açıklanmadı, ancak sınırlı sayıda üretilen modelin '2024'ün başlarında' satışa sunulması planlandığı için yakında açıklanılması bekleniyor. SEAT Ibiza Yıldönümü versiyonunun 108 bg güç ve 200 Nm tork üreten ve altı ileri manuel veya yedi ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla eşleştirilebilen 1.0 litrelik benzinli motorunun en güçlü versiyonundan güç alması bekleniyor.
SEAT IBIZA'NIN 40 YILLIK TARİHİ
Orijinal SEAT Ibiza 1984 yılında piyasaya sürülmeden önce, marka eski Fiat'ların yeniden adlandırılmış versiyonlarını üretiyordu. Bu durum markanın kendi geliştirdiği Mk1 Ibiza ile değişti. Kama şeklindeki tasarım, orijinal Lotus Esprit ve Mk1 Volkswagen Golf'ten sorumlu olan Giorgetto Giugiaro tarafından yaratılırken, güç aktarma organları Porsche tarafından geliştirildi.
O zamandan bu yana SEAT Ibiza'nın beş nesli üretildi ve bu süre içinde altı milyondan fazla örnek satıldı. Ibiza'nın başarısını yorumlayan SEAT CEO'su Wayne Griffiths ise şöyle konuştu:
"İkonik Ibiza'nın başarısı, bazı ülkelerin aracı markadan bile önce tanıdığı anlamına geliyordu! SEAT markası şu anda tarihindeki en iyi ürün yelpazesine sahip ve şu anda her zamankinden daha güçlü."
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