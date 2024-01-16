Seat Ibiza'nın 40. yıldönümünü kutluyor: İşte 40. yıl özel versiyonu...

SEAT IBIZA'NIN 40 YILLIK TARİHİ

Orijinal SEAT Ibiza 1984 yılında piyasaya sürülmeden önce, marka eski Fiat'ların yeniden adlandırılmış versiyonlarını üretiyordu. Bu durum markanın kendi geliştirdiği Mk1 Ibiza ile değişti. Kama şeklindeki tasarım, orijinal Lotus Esprit ve Mk1 Volkswagen Golf'ten sorumlu olan Giorgetto Giugiaro tarafından yaratılırken, güç aktarma organları Porsche tarafından geliştirildi.

O zamandan bu yana SEAT Ibiza'nın beş nesli üretildi ve bu süre içinde altı milyondan fazla örnek satıldı. Ibiza'nın başarısını yorumlayan SEAT CEO'su Wayne Griffiths ise şöyle konuştu:

"İkonik Ibiza'nın başarısı, bazı ülkelerin aracı markadan bile önce tanıdığı anlamına geliyordu! SEAT markası şu anda tarihindeki en iyi ürün yelpazesine sahip ve şu anda her zamankinden daha güçlü."