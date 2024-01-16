Yeni Volkswagen Tiguan geldi: Tüm özellikleri, donanım paketleri ve fiyatı...

Bunu tercih edenler için, temel Tiguan hariç tüm modellerde 148 bg güç üreten ve yine modelin özelliklerine bağlı olarak 2,0 litrelik turboşarjlı TDI dizel motor da mevcut.

Bu motorların üçü de sadece önden çekişlidir. Dört tekerlekten çekiş istiyorsanız, yılın ilerleyen dönemlerinde seriye katılacak olan iki adet 2.0 litrelik benzinli üniteden birini tercih etmeniz gerekecek. Her iki TSI turbo benzinli motor da 4MOTION teknolojisine sahip ve 201 ya da 261 bg güç üretecek.