Yeni Volkswagen Tiguan geldi: Tüm özellikleri, donanım paketleri ve fiyatı...
Yeni 2024 Volkswagen Tiguan'in tüm özellikleri belli oldu. Yeni model için İngiltere'de sipariş defterleri açıldığı da öğrenildi.
Golf, Volkswagen'in tarihsel olarak en önemli otomobillerinden biri olsa da elektrikli araçlardan sonra Tiguan SUV, son iki nesilde 7,5 milyondan fazla satılarak dünya çapında en çok satan modeli olmaya devam ediyor. Ve şimdi, tamamen yeni, üçüncü nesil Volkswagen Tiguan, satışa sunuluyor.
Tiguan, süper rekabetçi orta boy aile SUV sınıfına yeni motor seçenekleri, gelişmiş teknoloji, daha fazla alan, pratiklik ve daha keskin bir tasarımla giriyor. Tüm bunlar, bu segmentteki sınıf liderleri olan Kia Sportage, Hyundai Tucson, Nissan Qashqai ve yakında makyajlanacak Ford Kuga'dan satışları çalmasına yardımcı olacak.
Lansmanda dört donanım seviyesi mevcut olup, ürün yelpazesi temel özellikli otomobilin yanı sıra Life, Elegance ve R-Line modellerinden oluşuyor. Giriş seviyesi versiyonlar, 17 inç alaşım jantlar, 10,25 inç dijital sürücü ekranı ve 12,9 inç merkezi dokunmatik ekran, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, arka görüş kamerası, ön ve arka park sensörleri ve LED farların yanı sıra şerit takip asistanı ve sürücü dikkat uyarısı gibi diğer yardımcı sistemleri içeren uzun bir standart listeye sahip.
VW TIGUAN LIFE
Life buna 18 inç jantlar, üç bölgeli klima kontrolü, adaptif hız sabitleyici, park asistanı, otomatik uzun far, konforlu koltuklar, ambiyans aydınlatması ve kablosuz akıllı telefon şarj pedi ekliyor.
VW TIGUAN ELEGANCE
Elegance daha rafine bir donanım seviyesi olduğundan LED Plus farlar, akustik cam, krom ızgara kaplaması, elektrikli bagaj kapağı, ısıtmalı ve masaj yapan ön koltuklar, anahtarsız giriş, Park Assist Pro (yolculuğunuzun son 50 metresini kaydeden ve bu adımları otomatik olarak geri alan bir sistem) ve daha da büyük 19 inç jantlar sunuyor.
VW TIGUAN R-LINE
R-Line modelleri parlak siyah kaplamalı daha agresif bir ızgara tasarımı için kromdan vazgeçer, ancak yine de farlar arasında bir LED ışık çubuğuna sahiptir. Daha sportif görünüm gövde rengi eşikler, farklı bir arka tampon tasarımı ve 20 inç alaşımlarla tamamlanırken, iç mekanda spor koltuklar ve fırçalanmış paslanmaz çelik pedallar yer alıyor.
TIGUAN OPSİYONEL DONANIM
Tabii ki, alıcıların incelemesi için kapsamlı bir opsiyon listesi de var. Açılabilir panoramik tavan ve VW'nin IQ.Light matris farları, 'bilgi-eğlence paketi plus'ın bir parçası olarak 15 inç dokunmatik ekran gibi belirli modellerde mevcuttur. Sahip olunabilecek diğer lüksler arasında baş üstü ekranı, Harman Kardon ses sistemi ve genişletilmiş deri paketi yer alıyor.
YENİ VW TIGUAN MOTORLARI
Yeni Tiguan'da lansmandan itibaren üç motor mevcut. Bunlar her biri yedi vitesli otomatik şanzımanla eşleştirilmiş iki hafif hibrit benzinli ve tek bir turboşarjlı dizel motor. Tiguan'da artık manuel vites kutusu ise bulunmuyor.
VOLKSWAGEN TIGUAN 1.5 eTSI
Temel Tiguan sadece 128 bg güç üreten hafif hibrit 1.5 eTSI benzinli motorla sunuluyor. Bu ünite, Elegance ve R-Line otomobillerde standart olarak sunulan biraz daha güçlü 148 bg'lik versiyonun yanı sıra Life modellerinde de sunulmaktadır. 48 voltluk elektrik sistemi, kompakt bir akü ve kayışlı marş jeneratörü sayesinde, eTSI güç aktarma organları motorun boşta çalışmasına izin verebiliyor.
Bunu tercih edenler için, temel Tiguan hariç tüm modellerde 148 bg güç üreten ve yine modelin özelliklerine bağlı olarak 2,0 litrelik turboşarjlı TDI dizel motor da mevcut.
Bu motorların üçü de sadece önden çekişlidir. Dört tekerlekten çekiş istiyorsanız, yılın ilerleyen dönemlerinde seriye katılacak olan iki adet 2.0 litrelik benzinli üniteden birini tercih etmeniz gerekecek. Her iki TSI turbo benzinli motor da 4MOTION teknolojisine sahip ve 201 ya da 261 bg güç üretecek.
Yıl sonuna kadar, alıcılar iki plug-in hibrid güç aktarma organı seçeneğine de sahip olacak. Tiguan'ın eHybrid kurulumları, daha büyük bir 19.7kWh pili sayesinde eski Tiguan PHEV'ye göre 48 kilometreye kadar bir artışla 100 kilometreye kadar elektrik menzili sunuyor.
Her iki Tiguan eHybrid de aynı batarya ve 115 hp elektrik motorunun yanı sıra 1.5 litrelik turbo şarjlı benzinli motor ve altı vitesli otomatik şanzımana sahip. Kombine güç çıkışları 204 hp/350Nm veya 272 hp/400Nm olacaktır. Tiguan eHybrid, 50kW'a kadar hızlı şarjı kabul eder, bu nedenle yüzde 10-80'lik bir şarjın da yaklaşık 25 dakika süreceği ifade ediliyor.
TASARIM VE İÇ MEKÂN
Yeni Tiguan'ın daha şık görünümü bir dereceye kadar daha büyük Touareg SUV'dan esinlenmiştir. Ancak, daha modern görünmesinin yanı sıra kaputun altındaki ızgara hava akışını yumuşatmaya yardımcı olduğu için verimlilik de artıyor.
Yeni model selefinden 30 mm daha uzun, bu da içeride daha fazla alan sağlıyor. Bagaj kapasitesi eTSI, TSI ve TDI modellerinde 37 litre artarak toplamda 652 litreye ulaşırken, marka ayrıca içeride daha fazla baş mesafesi olduğunu iddia ediyor.
En büyük güncelleme VW'nin 12,9 veya 15 inç ekrana sahip en yeni MIB4 bilgi-eğlence sistemi şeklinde geliyor. Her iki ünite de ses seviyesi kaydırıcısı ve sıcaklık kontrolleri için arka aydınlatmaya sahipken, VW kullanıcı arayüzünün daha sezgisel olduğunu iddia ediyor.
Sonuç olarak, panelde kalıcı bir klima kontrol çubuğu görünür hale gelirken, kullanıcılar işlevler arasında geçişi kolaylaştırmak için ekranın üst kısmında beş adede kadar ekran kısayol düğmesini özelleştirebiliyor. Tüm araçlarda dört farklı yapılandırılabilir görünüme sahip 10,25 inçlik bir dijital gösterge paneli bulunuyor.
Ayrıca orta konsolda iç aydınlatmayı, şasiyi ve güç aktarma organlarını ayarlayan çeşitli 'Atmosferler' arasında seçim yapmak için yeni bir döner kadran bulunuyor.
2024 VOLKSWAGEN TIGUAN FİYATI
2024 model Volkswagen Tiguan'ın fiyatının ise İngiltere'de 34 bin 60 sterlinden (1 milyon 294 bin 665 TL) başlayacağı ifade edildi.
Şu anda Volkswagen Tiguan'İn Türkiye'de başlangıç fiyatı 1 milyon 963 lirayken yeni modelin bir miktar daha pahalı olacağı tahmin ediliyor.
2024 VOLKSWAGEN TIGUAN SATIŞ TARİHİ
2024 model Volkswagen Tiguan'in Türkiye'de mart veya nisan ayı içerisinde satışa sunulması bekleniyor.
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