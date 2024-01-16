Sevilen Captur büyüyor: Yeni Renault Grand Captur geliyor...

Yayınlanma: 16.01.2024 - 17:26

Güncelleme: 16.01.2024 - 17:26

Renault, aile boyu Scenic'ten ultra şirin yeniden doğan 4 ve 5'e kadar saf elektrikli otomobiller konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Ancak şirketin hâlâ birkaç yıl boyunca müşterilerine verimli içten yanmalı motorlu modeller satması gerekiyor ve 2024 yılında bu çabayı ikiye katlayarak mevcut Captur crossover'ın makyajlanmış bir versiyonuyla birlikte satılacak yepyeni bir aile SUV'u piyasaya sürecek.

Bazıları tarafından Renault Grand Captur olarak adlandırılan, ancak bu rozeti taşıması pek olası olmayan yeni model, DJB kod adını taşıyor ve normal küçük SUV'dan biraz daha uzun dingil mesafesi ile boyut olarak Captur ve Austral arasında konumlandırılacak. Bu da aracın toplam uzunluğunu yaklaşık 4,4 metreye çıkaracak. Böylece yeni model Nissan Qashqai'den çok az daha kısa ve Kia Niro ile hemen hemen aynı uzunlukta olacak.

Yeni otomobil, Renault'ya Omoda 5 ve BYD'nin Seal U'su gibi Çin'in yeni modellerine karşı uygun fiyatlı bir rakip sunarken, esas olarak yanmalı motorlu Megane hatchback'in yerini almak üzere tasarlanacak. Captur'un CMF-B HS (yüksek özellikli) alt yapısını kullanacağı ve dolayısıyla güç aktarma organlarından yararlanacağı kesin.

Bu da 1.6 litrelik E-Tech tam hibridin ürün gamının temelini oluşturacağı anlamına geliyor. Ancak Renault, otomobile şirket otomobili tercih edenlerin ilgisini daha fazla çekmek için CMF-B HS'de teknik olarak mümkün olan bir plug-in hibrid seçeneği sunmayı tercih edebilir.

DJB Projesi, zaman içinde sevilmeyen Arkana coupé SUV'un da yerini alacak. Renault'nun amiral gemisi Austral'dan biraz daha uzun olan coupé-SUV Arkana, normal yedi yıllık model döngüsünden biraz önce aşamalı olarak kaldırılabilir.