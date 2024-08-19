DFSK markasının Avrupa Eğitim Merkezi Türkiye oldu

Yayınlanma: 19.08.2024 - 12:58

Güncelleme: 19.08.2024 - 12:58

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çin'in en büyük otomobil ürütecilerinden biri olan DFSK'nın Türkiye operasyonları, markanın Avrupa'ya açılan kapısı olarak önemini artırmaya devam ediyor.

Şirket, Türkiye'yi, DFSK'nın ''Avrupa Eğitim Merkezi'' olarak konumlandırıldı. Bu kapsamda, Türkiye'deki deneyimli ekip Avrupa operasyonları için eğitimler vermeye başladı.

Temmuz ayı içerisinde yapılan ''Avrupa Pazarı İçin DFSK E5 Satış Sonrası Eğitimleri'' markanın İstanbul'daki genel müdürlüğünde gerçekleştirildi. Eğitimler, Türkiye'nin yol şartlarında 5 bin kilometrede gerçekleştirilen adaptasyon testi sonuçlarına göre, araçların Avrupa şartlarına uyumlu hale getirilmesi amacı taşıyor.

Satışa sunulan şarj edilebilir hibrit D-SUV modeli ''E5'' ile adından söz ettiren DFSK Türkiye, böylece kapsamlı eğitimlerle şekillendirdiği hizmet ağını Avrupa'ya da entegre ediyor. Avrupa pazarında konumunu güçlendirmeyi hedefleyen marka, eğitim merkezi olarak da DFSK Türkiye'nin deneyimli ekibinden yararlanıyor.

Bu kapsamda, Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki distribütörlere ve Türkiye'deki yetkili servislerden gelen çalışanlara, markanın üst düzey teknik yetkilileri ile DFSK Türkiye teknik ekibi tarafından kapsamlı eğitimler veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DFSK Global Teknik Direktörü Wenzhang Chen, markalarının en büyük amaçlarından birinin müşteri memnuniyetini ve ürün kalitesini en üst düzeyde çıkarmak olduğunu belirtti.

Wenzhang Chen, ''Hem üretilen araçların gelişiminde hem de satış sonrası hizmetlerde bu kaliteyi sürekli geliştirmeyi amaçlıyoruz'' açıklamasında bulundu.

DFSK Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Ömer Zafer Özak da, Türkiye'nin kritik rolünün altını çizerek, ''Türkiye, otomotiv teknolojisi ve servis hizmetleri alanında Avrupa’nın en köklü ve en kalifiye iş gücüne sahip ülkelerinden biri. DFSK Türkiye olarak Avrupa’nın Teknik Eğitim Merkezi misyonuyla doğu ile batı arasında köprü olmayı hedefliyoruz'' ifadelerini kullandı.