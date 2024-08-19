Türkiye’de 2024’ün ilk yedi ayında 2023’e göre ihracat yüzde 5 azaldı: Yeni model beklentisi

Yayınlanma: 19.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.08.2024 - 04:00

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD), ocaktemmuz dönemi üretim ve ihracat adetleri verilerine göre yılın ilk yedi aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azalarak 823 bin 636 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 853 bin 704 adede ulaştı. Otomobil üretimi yüzde 2 azalarak 542 bin 177 adet olarak gerçekleşirken ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12, ağır ticari araç grubunda yüzde 18, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 11 geriledi. Ticari araç ihracatında gerileme yüzde 5 olurken yerli üretim ticari araç satışları yüzde 47 geriledi. Aynı dönemde ithal hafif ticari araç satışlarıysa yüzde 27 arttı.

20.7 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Ticari araç üretimi ve ihracatının yükselmesine yönelik önemli bir adım olan VW Transporter ailesinin üretimi Ford Otosan’ın Yeniköy fabrikasında başlıyor. Resmi tanıtımı 17 Eylül’de IAA Transportation 2024 fuarında yapılacak olan yeni Transporter ile hem iç pazarda hem de ihracatta yerli üretim ticari araç sayısı artacak. Bir diğer önemli gelişme için 2025 yılı bekleniyor. Stellantis Grubu’nda K0 koduyla bilinen Fiat Scudo, Peugeot Expert, Citroen Jumpy ve Opel Vivaro modellerinin yeni neslinin Tofaş tarafından Bursa’da üretileceği duyurulmuştu.

Yılın ilk yedi aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 1 gerileyerek 581 bin 865 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artış kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 5 oranında geriledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024’ün ilk yedi aylık döneminde yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre toplam otomotiv ihracatı 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 20.7 milyar dolar oldu.