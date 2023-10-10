DS Automobiles dünya şampiyonu pilotlarla Formula E’nin yeni sezonunda

Yayınlanma: 10.10.2023 - 11:31

Güncelleme: 10.10.2023 - 11:31

DS Automobiles açıklamasına göre, Formula E’nin yeni sezonu öncesinde, DS Automobiles ve ortağı PENSKE AUTOSPORT, maceraya 2018 ve 2019 şampiyonu Fransız pilot Jean-Eric Vergne’in yanı sıra 2022 Dünya Şampiyonu Belçikalı pilot Stoffel Vandoorne ile devam edeceklerini açıkladı.

Karma sonuçlar elde edilen 9. sezonda birçok ders alınırken Formula E şampiyonlarından oluşan benzersiz kadro, Fransız takımla yeniden bir araya geldi. Takımın hedefinde, 13 Ocak 2024’te Meksika’da yapılacak ilk yarıştan itibaren rekabetin en üst seviyesinde yer almak var.

2019 ve 2020’de çifte şampiyonluk kazanan Stellantis Grubu’nun premium markası, daha fazla podyum başarısı elde etmek için, en son tasarımı 9 Ekim’de tanıtılacak olan DS E-TENSE FE23’ün performansına ve tüm ekibin uzmanlığına güveniyor. Gerçek bir teknolojik laboratuvar olan Formula E, 2024’ten itibaren yüzde 100 elektrikli olacak yeni DS Automobiles modelleri için önemli bir değer olmayı sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Performance Direktörü Eugenio Franzetti, Geçen yıl Hindistan’da kazandıkları zaferin Cape Town ve Berlin’deki podyumlar ile Sao Paulo’daki pol pozisyonuyla yüksek puanlar elde ettiklerini bildirerek şöyle konuştu:

''Ancak zor anlar da yaşadık. Tüm bu iniş-çıkışlar boyunca değişmeyen tek şey pilotlarımız oldu.

Hızlarını her zaman korudular; hem pistte hem de pist dışında ellerinden gelenin en iyisini yapma konusunda kararlı oldular. İşte, bu nedenlerden dolayı, bu maceraya iki şampiyonumuzla devam etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

İki dünya şampiyonuyla piste çıkan tek takımız. Onların yeteneklerini temel alacak ve önümüzdeki sezon boyunca her yarış hafta sonunda hazırlık ve performansa özel önem vererek gelişim göstereceğiz.''

2018 ve 2019 Formula E Dünya Şampiyonu Jean-Eric Vergne de maceraya DS PENSKE ile devam etmekten çok mutlu olduklarını belirterek şunları kaydetti:

''Aynı takım arkadaşım ve Gen3 aracımızla yola devam ediyoruz. Bir bölüm kapanırken artık önümüzdeki sezona odaklanmanın zamanı geldi. Yarışmayı seviyorum ancak her şeyden önce kazanmayı seviyorum. Bu özel duyguyu, takımla tekrar yaşamayı istiyorum.

Mühendisler ve teknisyenlerle gerçek bir güven ilişkim var. Onların özverileri ve sıkı çalışmaları bana ilham veriyor. Jay Penske ve ekibin diğer üyelerinin bana duyduğu inancın karşılığını vermek istiyorum. Sezon başında tüm puanlar sıfırlanıyor. Stoffel ile sağlam bir ikili oluşturuyoruz. Birkaç iyi yarış geçirdik ve tekrar zirveye çıkmak için çok çalışıyoruz. Daha iyisini yapmaya çalışmamız gerekiyor ve bunu yapana kadar da durmayacağız. Mutlak odak noktam ve kararlılığım en yüksek seviyede. Bu muhteşem takımla daha fazla şampiyonluk kazanmak için motivasyonum da her zamankinden daha yüksek.''





2022 Formula E Şampiyonu Stoffel Vandoorne ise 1 yıl önce başladıkları yolculuğa, bu ekiple devam etmekten büyük mutluluk duyduğunu aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:

''Tutarlılık ve istikrar, gelecekteki başarımızın temellerini oluşturacak. JEV ve ben bu alandaki en iyi ikililerden biriyiz. Geçtiğimiz sezonda bazı önemli adımlar attık ve birlikte güçlenmeye devam ediyoruz.

Gelecek sezon için hedefimiz, performansımızda tutarlılık sağlamak. Nihai amacımız ise, elbette şampiyonluğu kazanmak. Buradan aldığımız güçle ilerlemeye devam etmeyi ve takımla birlikte birçok kupa kazanmayı heyecanla bekliyorum.''

DS Automobiles’in Formula E’ye katılmasından bu yana ulaşılan önemli başarılar şu şekilde:

'105 yarış ,4 şampiyonluk, 16 zafer , 47 podyum, 22 pol pozisyonu'