DS Automobiles'de marta özel takas teklifleri

Yayınlanma: 10.03.2024 - 12:28

Güncelleme: 10.03.2024 - 12:28

DS Automobiles, marta özel satın alma teklifleri sunuyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, teklifler kapsamında sınırlı sayıda üretilen özel DS 4 Esprit De Voyage koleksiyonunun benzinli ve dizel seçeneklerinde takas desteği fırsatıyla alıcılarını bekliyor.

Şirketin SUV modelleri olan DS 7 Opera BlueHDi ve DS 7 Performance Line BlueHDi modelleri takas desteği avantajıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Şirket, DS 4 ile gelişimine hız katıyor. DS 4, kompakt hatchback sınıfında yeni bir tasarım anlayışını kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Gizli kapı kolları, yan tasarımdaki yüzeylerle uyum sağlıyor. Gövde tasarımıyla aerodinamik tasarımlı ve 19 inçlik jantlara sahip tekerleklerin oranı, DS Aero Sport Lounge konseptinden esinleniyor. DS 4 Esprit De Voyage koleksiyonu, ekipmanlarıyla dikkat çekiyor.

Performance Line versiyonundan farklı olarak krom süslemeli parlak siyah ızgara, krom DS logosu ve özel süslemeli dış dikiz aynası kapaklarıyla Esprit De Voyage koleksiyonu, 19 inçlik Cannes hafif alaşım jantlarıyla da ayrışıyor.

İç mekandaki farklılıklar, çakıl grisi Paloma deri koltuklar, ısıtmalı, masajlı, havalandırmalı ön koltuklar, granit gri Nappa deri kaplı orta konsol, akustik izolasyonlu camlar, hava temizleme sistemi, hava kalite sensörü, Esprit de Voyage imzalı kapı eşiği süslemesi ve kablosuz cep telefonu şarj fonksiyonunu kapsıyor.

KÖR NOKTA YARDIMCISI

DS 4 Esprit De Voyage koleksiyonunda ayrıca arka çapraz trafik uyarısı ve kör nokta yardımcısına ek olarak adaptif hız sabitleyici ve direksiyon yardımcısı fonksiyonlarının bir arada çalıştığı yarı otonom sürüş yardımcısı DS DRIVE ASSIST de standart olarak sunuluyor.

DS 4 Esprit De Voyage koleksiyonunda tüm bunlara ek olarak DS 4 Performance Line'da opsiyonel olarak tercih edilebilen DS Matrix Led Vision Adaptif LED Farlar, dinamik arka sinyal lambaları ve siyah tavan standart olarak bulunuyor.

DS 7, karakteristik tasarımı ön ve arka detaylarındaki çizgilerle ön planda. DS 7, ön tasarımda DS Pixel Led Vision 3.0 farlar ve DS Light Veil gündüz farlarını kapsıyor.

İç mekanda sunduğu gelişmiş teknolojiler ve ayrıntılar kullanılan DS 7'de ayrıca tamamı otomatik şanzıman ile kombine edilen iki farklı güç seçeneği sunuluyor. Yeni DS 7, 130 HP’lik BlueHDi (Dizel) ve 300 HP’lik E-TENSE 4x4 (Şarj edilebilir hibrit) güç üniteleri dikkati çekiyor.