DS Automobiles'den kasım kampanyası: Avantajlı takas desteği...

Yayınlanma: 07.11.2023 - 13:04

Güncelleme: 07.11.2023 - 13:04

DS Automobiles, kasıma özel finansman modelleri ve takas desteği avantajları sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles, DS ayrıcalığına sahip olmak isteyenlere özel, cazip satın alma teklifleri hazırladı.

DS Automobiles'in kasım teklifleri kapsamında, DS 4 Performance Line benzinli ve dizel seçenekleri, takas desteği ya da 300 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi, sınırlı sayıda üretime sahip özel koleksiyon DS 4 Esprit de Voyage benzinli ve dizel seçenekleri ise takas desteği fırsatıyla, sınıfında yepyeni bir tasarım anlayışına sahip bir otomobile sahip olmak isteyenleri bekliyor.

DS 7, DS 7 E-TENSE ve DS 7 E-TENSE 4x4 de takas desteği avantajıyla yeni sahiplerini bekliyor.

SUV İLE HATCHBACK BİR ARADA

DS Automobiles, yepyeni modelleriyle premium otomobil dünyasındaki konumunu kuvvetlendirmeyi sürdürüyor. Dünya çapında premium segmentteki pazar payını artırmaya devam eden DS Automobiles, DS 4 ile gelişimine hız katıyor.

DS 4, kompakt hatchback sınıfında yepyeni bir tasarım anlayışını kullanıcılarıyla buluşturuyor. Boyutlarıyla da bunu kanıtlayan DS 4, kompakt 4,40 metrelik uzunluğu, 1,83 metrelik genişliği ve 1,47 metrelik yüksekliği ile etkileyici bir ifadeyi seyahalara ortak ediyor.

DS 4'ün profili, akıcılıkla keskin hatları bir araya getiriyor. Gizli kapı kolları, yan tasarımdaki heykelsi yüzeyler ile uyum sağlıyor. Gövde tasarımı ile aerodinamik tasarımlı ve 19 inçlik jantlara sahip büyük tekerleklerin oranı, DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden esinleniyor. Otomobil, bu sayede görkemli ve özel bir görünüme sahip oluyor.