DS Automobiles'in yeni amiral gemisinde geri sayım! İşte DS N 8

Yayınlanma: 14.12.2024 - 12:32

Güncelleme: 14.12.2024 - 12:32

DS Automobiles'den yapılan açıklamaya göre, marka yeni amiral gemisi DS N°8 ile yeni bir isimlendirme stratejisi ortaya koyuyor.

Yaklaşım, markanın mevcut ürün yelpazesiyle gelecekteki DS Automobiles modellerinin isimlerini birbirine bağlarken, rakam ifadesi olan 'N°' isimlendirmesiyle daha cesur bir mantığı benimsiyor.

Strateji, otomobilin arkasında tam olarak yazılan DS Automobiles ifadesinin yanı sıra N°8 imzasının yer alması ile hem marka ismine vurgu yaparken hem de marka ile model ismini yeterince ayrı konumlandırabilecek.

Yeni 'N°' isimlendirme stratejisinin tanıtımı, DS Automobiles için yeni bir model neslinin başlangıcını işaret ediyor ve önemli bir gelişmeyi vurguluyor. Buna ek olarak, otomobilin arkasındaki '°' DS Automobiles DNA'sına atıfta bulunarak bir elmas ucuna benzer bir tasarımı benimsiyor.

DS N°8 ise DS 3, DS 4, DS 7 ve DS 9 modellerinin ardından yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. DS N°8, markanın sadece yüzde 100 elektrikli olacak şekilde tasarlanan ilk otomobili olarak öne çıkıyor.

'8', DS Automobiles için yeni bir sayıyı ifade ediyor. '8'in sonsuzluk işaretine yakın şekli, uyumlu bir bütün oluşturmak için bir araya gelen denge ve huzuru yansıtıyor.

Model, tasarımı, hatları, teknolojisi ve konfor öğeleriyle dikkati çekiyor. Bu detaylar, modelin temel yapı taşlarını oluşturuyor.

Şirket, modelle birlikte, SUV sınıfında, müşterilerinin beklentilerini karşılamayı odağında tutmaya devam ediyor. Şirketin yeni tasarım dili, SUV Coupe konseptini şekillendiren temel özelliklere sahipken, yeni bir tasarım yaratmayı başarıyor.

DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden esinlenen model, Fransız büyük otomobil tasarımında ilerici bir yaklaşım sergiliyor.

4.82 metre uzunluğundaki model, 1,90 metre genişliğe ve 1,58 metre yüksekliğe sahip.

GÜNCEL TEKNOLOJİLER

Model, ön tamponda dikey LED gündüz farlarıyla vurgulanıyor. Farlar, DS PIXELVISION aydınlatma sistemiyle çevreleniyor.

Model, yan tasarımda yer alan yüzeylerle önde ve arkada keskin ve belirgin hatlar arasında ince bir denge gözetilerek tasarlandı. Modelin kapı içi döşemeleri, yolcuları sararak, ses sistemi ve aydınlatmayı yenilikçi bir şekilde sunuyor.

Modelin silueti, bagaj üzerindeki spoylere kadar uzanan kesintisiz tavan çizgisiyle akıcı ve kesintisiz profil görünümü sunuyor.

Sürüş deneyimini geliştirmeyi amaçlayan model, güncel teknolojilerle dinamik konforu yansıtıyor.

DS N 8 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

210 BG ve 350 HP güç üreten yeni yüzde 100 elektrikli güç-aktarma organı seçenekleriyle sunulan model, 350 HP güç üreten versiyon dört tekerlekten çekiş sistemi için iki elektrik motoruyla donatıldı. 350 BG güç üreten dört tekerlekten çekiş sistemine sahip versiyonda +25 BG (toplam 375 BG) ekstra güç sunabiliyor.

Model, uzun yolculuklar sırasında duraklama sayısını ve süresini minimuma indiriyor. Yüzde 20 ile yüzde 55 şarj seviyeleri arasında sabit 160 kW maksimum şarj gücü ve batarya ön ısıtma fonksiyonu sayesinde, hızlı şarj istasyonlarında yüzde 20'den yüzde 80'e kadar şarj seviyesine erişim 27 dakikada tamamlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Automobiles Üst Yöneticisi (CEO) Olivier François, sektörün, devrimden geçtiği bir dönemde olduğunu belirterek, ''DS Automobiles elektrifikasyon stratejisini hızlandırarak ön saflarda yer alıyor. DS N°8 ile marka, Fransız Seyahat Sanatı ile sürdürülebilir ve tavizsiz mobilite sunarak enerji dönüşümünün bir parçası oluyor. DS Automobiles'in kadın ve erkek çalışanları DS N°8'i bu boyutta konumlandıracak malzeme ve teknolojiyi seçtiler'' ifadelerini kullandı.

DS Automobiles Ürün Direktörü Agnes Tesson-Faget de modelin sınıfında eşsiz elektrik verimliliği ve en yüksek seviyede güvenlik sunduğunu kaydederek, ''Model, dinamik sürüşten ödün vermeden mutlak konfor sağlıyor'' değerlendirmesinde bulundu.