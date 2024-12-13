Opel Frontera'nın Türkiye'ye geleceği tarih açıklandı

Yandan görünüm, geniş kabini görsel olarak bölen ayırt edici bir C sütununu ortaya çıkarıyor. Bunlara ek olarak, belirgin çamurluklar, yoldaki sağlam duruşu pekiştirerek yeni modele görünüm kazandırıyor.

Model, modern görünümü iç mekanda da akıllı ve pratik bir tasarımla birleştiriyor. Gösterge paneli ve kapılardaki dekor detayı, kabini görsel açıdan daha ferah hale getiriyor.