Elektrikli satışları yükselişini sürdürüyor: Pazar payı yüzde 10'u da geçti

Yayınlanma: 04.12.2023 - 15:57

Güncelleme: 04.12.2023 - 15:57

Elektrikli araç satışları bu yıl pazara giren Tesla ve TOGG başta olmak üzere yeni markaların etkisiyle ilk defa ölçek kazandı. reuters'ın aktardığına göre yılın başından bu yana satışlara bakıldığında otomobil pazarının yüzde 6'sından fazlasını elektrikli araçlar oluşturdu.

ODMD tarafından yayımlanan verilere göre elektrikli araçların satışları kasım ayında geçen yıla göre neredeyse 10 kat artarak 10 bin 591 adet oldu. Kasım ayında otomobil satışlarının yüzde 11.6'sı elektrikli araçlardan oluştu.

Elektrikli araçların otomobil pazarından aldığı pay Ocak-Kasım döneminde ise yüzde 6.5'e yükseldi. Ocak-Kasım'da yaklaşık 54 bin adet elektrikli araç satılırken bir yıl önce elektrikli araçların otomobil pazarından aldığı pay yüzde 1.2 idi.

TOGG VE TESLA ÇEKİŞMESİ

Pazarın sadece elektrikli araç satan iki büyük oyuncusundan Tesla'nın satışları Ocak-Kasım'da 10 bin 600 adet olurken, TOGG'un satışları bu ay satılan 4 bin 401 araç sayesinde 13 bin 70 adete yükselerek Tesla'yı geçti. TOGG ve Tesla elektrikli araç satışlarının yaklaşık yüzde 44'ünü gerçekleştirdi.

Sadece elektrikli araçlar her ne kadar yüzde 10 ile yüzde 60 arasında değişen oranlarda Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) tabi olsalar da benzeri donanımdaki akaryakıt motorlu araçlardan yüzde 80 ila yüzde 220 ÖTV alındığı için elektrikli olanlar görece "vergi avantajı" taşıyorlar. Fark bu fark özellikle orta ve lüks sınıflardaki araçlarda kendisini gösteriyor. Nitekim 2022 yılının en çok satan elektrikli otomobil modeli BMW iX olmuştu. Lüks sınıfta yer alan araçlar çoğunlukla 2.000 cc'nin üzerinde yer aldığı için yüzde 220 ÖTV ve yüzde 20 KDV'nin etkisi ile toplam vergi yüzde 284'e çıkarken elektriklilerde bu oran maksimum yüzde 60 ÖTV ve yüzde 20 KDV ile yüzde 92.

SATIŞLAR KALICI OLACAK MI?

Adının açıklanmasını istemeyen bir sektör yetkilisi, elektrikli araçların satışlarında görülen tırmanmanın kalıcı olup olmayacağı hakkında şüphe duyduğunu belirterek, şu anki alımların daha çok teknoloji ürünleri seven üst gelirli veya ikinci otomobilini alan tüketicilerden geldiğini belirtti.