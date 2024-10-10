Tesla'nın robot taksi tanıtımı: Cybercab ile yatırımcıları şaşırtmayı hedefliyor

Yayınlanma: 10.10.2024 - 16:44

Güncelleme: 10.10.2024 - 16:44

Tesla, Elon Musk'ın uzun zamandır beklenen "robot taksi" tanıtımıyla yatırımcıları şaşırtmayı hedefliyor. Şirket, sürücüsüz bir taksi yerine "Cybercab" adı verilen bir prototipi tanıtacak. Rakipleri Waymo, belirli şehirlerde robot taksi filoları işletirken, Tesla'nın kullandığı teknoloji daha yüksek riskler taşıyor.

Tesla'nın sistemi, kameralar ve yapay zeka destekli "bilgisayar görüşü" ile sürüş kararlarını anında almak üzerine kurulmuş. Ancak, bu sistem "kara kutu" yapısına sahip olduğundan arızaların tespit edilmesi zor. Rakipler, güvenliği artırmak için radar ve lidar gibi ek sistemler kullanıyor.

ÇİN İLE REKABET ARTIYOR

Musk, Tesla'nın tamamen otonom robotaksiler geliştirmek için benzer bir yaklaşım benimsediğini belirtti. Ancak bu yıl elektrikli araç talebinin azalması ve Çinli üreticilerin artan rekabeti, Tesla'nın robot taksi stratejisini daha da önemli kılıyor.

Tesla, yüksek çözünürlüklü kameraların maliyetinin, rakiplerinin kullandığı lidar sistemlerinden daha düşük olduğunu ve bu durumun tamamen otonom araç geliştirmelerine olanak sağlayabileceğini düşünüyor. Ancak eski mühendisler, otonom sürüş teknolojisinin geliştirilmesinin daha uzun süreceğini öngörüyor. Bunun yanı sıra, Tesla'nın yalnızca yapay zeka destekli bilgisayar görüşüne güvenmesi, güvenlik açısından riskler barındırıyor.