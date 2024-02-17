En fazla elektrikli Citroen satılan 3. ülke Türkiye oldu: Yeni elektrikliler de yolda!

Yayınlanma: 17.02.2024 - 12:50

Güncelleme: 17.02.2024 - 12:50

Türkiye pazarının hızlı büyüyen markalarından Citroen, 2024 yılı için hedef büyüttü. Geçen yıl satışlarını 2 kattan fazla artıran Citroen Türkiye, 2023 yılında elektrikli modelleri e-C4 ve e-C4 X ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Geçen yılı, 2 bin adede yakın elektrikli modelin satışıyla tamamlayan Citroen Türkiye, Citroen dünyası içerisinde Fransa ve Almanya’nın ardından en fazla elektrikli modelin satıldığı 3’üncü ülke oldu.

2023 yılında toplam C4 satışlarının yüzde 15’inin e-C4 olduğunu söyleyen Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Toplam C4 X satışlarımızın da yüzde 10’u e-C4 X oldu. Kısa sürede elde ettiğimiz bu başarılı sonuçlar bizi Citroen dünyasında Avrupa’da bir başka 3’üncülüğe taşıdı. Geçtiğimiz yıl e-C4 X’i ise Avrupa’da en fazla Türkiye olarak biz sattık ve Avrupa’da lider konuma yükseldik” dedi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞ PAYI

2024’ün Citroen Türkiye için elektrikli araçta çok önemli bir yıl olacağını vurgulayan Selen Alkım ardından şöyle konuştu:

“2024 için hedef büyüttük. Yıl içinde satışa sunacağımız yeni e-C3 ile elektrikli ürün gamımızı genişletmiş olacağız. Mevcut araçlarımıza e-C3’ün eklenmesiyle 2024 yılında elektrikli araçların binek modellerimizdeki satış payının yüzde 25’e ulaşmasını hedefliyoruz. Yeni e-C3’ün de C3 satışlarının yüzde 50’sini oluşturacak. Ayrıca hali hazırda 2024 yılında satışa sunduğumuz C5 Aircross’un hibrit modeliyle birlikte de marka olarak elektrikli araç atağımızı destekliyoruz.”