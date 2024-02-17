En fazla elektrikli Citroen satılan 3. ülke Türkiye oldu: Yeni elektrikliler de yolda!

Fransa ve Almanya'nın ardından 2023'te Avrupa'da en fazla elektrikli Citroein satıldığı ülkenin Türkiye olduğu açıklandı. 2024 yılında gelecek elektrikli modeller de belli olurken Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 12:50
En fazla elektrikli Citroen satılan 3. ülke Türkiye oldu: Yeni elektrikliler de yolda!
Abone Ol google-news

Türkiye pazarının hızlı büyüyen markalarından Citroen, 2024 yılı için hedef büyüttü. Geçen yıl satışlarını 2 kattan fazla artıran Citroen Türkiye, 2023 yılında elektrikli modelleri e-C4 ve e-C4 X ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Geçen yılı, 2 bin adede yakın elektrikli modelin satışıyla tamamlayan Citroen Türkiye, Citroen dünyası içerisinde Fransa ve Almanya’nın ardından en fazla elektrikli modelin satıldığı 3’üncü ülke oldu. 

2023 yılında toplam C4 satışlarının yüzde 15’inin e-C4 olduğunu söyleyen Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Toplam C4 X satışlarımızın da yüzde 10’u e-C4 X oldu. Kısa sürede elde ettiğimiz bu başarılı sonuçlar bizi Citroen dünyasında Avrupa’da bir başka 3’üncülüğe taşıdı. Geçtiğimiz yıl e-C4 X’i ise Avrupa’da en fazla Türkiye olarak biz sattık ve Avrupa’da lider konuma yükseldik” dedi.

Göz Atın
Donald Trump'ın eski aracı rekor fiyata satıldı: Tekrar başkan olacağı mı düşünülüyor?

Donald Trump'ın eski aracı rekor fiyata satıldı: Tekrar başkan olacağı mı düşünülüyor?
Kia Sorento makyajlandı: Hibrit modeller bir süre daha bekleyecek!

Kia Sorento makyajlandı: Hibrit modeller bir süre daha bekleyecek!

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞ PAYI

2024’ün Citroen Türkiye için elektrikli araçta çok önemli bir yıl olacağını vurgulayan Selen Alkım ardından şöyle konuştu: 

“2024 için hedef büyüttük. Yıl içinde satışa sunacağımız yeni e-C3 ile elektrikli ürün gamımızı genişletmiş olacağız. Mevcut araçlarımıza e-C3’ün eklenmesiyle 2024 yılında elektrikli araçların binek modellerimizdeki satış payının yüzde 25’e ulaşmasını hedefliyoruz. Yeni e-C3’ün de C3 satışlarının yüzde 50’sini oluşturacak. Ayrıca hali hazırda 2024 yılında satışa sunduğumuz C5 Aircross’un hibrit modeliyle birlikte de marka olarak elektrikli araç atağımızı destekliyoruz.”


otomobil haberleri Elektrikli otomobil haberleri sıfır araba haberleri Citroen haberleri citroen e-c3 haberleri

İlgili Haberler

Fiyatına kimse inanamayacak! 4 kapılı elektrikli model adım adım geliyor...

Fiyatına kimse inanamayacak! 4 kapılı elektrikli model adım adım geliyor...
Ford Transit Custom artık yarışçıları da çağırıyor! Bu minibüs beklediğinizden çok daha hızlı....

Ford Transit Custom artık yarışçıları da çağırıyor! Bu minibüs beklediğinizden çok daha hızlı....
Yan koltuktan araba kullanmak artık mümkün: Patent alındı! Direksiyon ve pedallar...

Yan koltuktan araba kullanmak artık mümkün: Patent alındı! Direksiyon ve pedallar...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Galatasaray, Sparta Prag'ı mağlup etti: İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

Galatasaray, Sparta Prag'ı mağlup etti: İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması
Star TV’nin yeni dizisi Yandaki Oda ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, yayın tarihi ne zaman?

Star TV’nin yeni dizisi Yandaki Oda ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, yayın tarihi ne zaman?
17 Şubat Cumartesi günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 17 Şubat Cumartesi burç yorumları

17 Şubat Cumartesi günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 17 Şubat Cumartesi burç yorumları
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydan İstanbul’u görüntüledi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydan İstanbul’u görüntüledi
Rıdvan Dilmen'den Sparta Prag iddiası: 'Türkiye liginde olsalar...'

Rıdvan Dilmen'den Sparta Prag iddiası: 'Türkiye liginde olsalar...'
Van’ın atlet kızları altın madalya için Kenya’ya gidiyor…

Van’ın atlet kızları altın madalya için Kenya’ya gidiyor…
Hami Mandıralı'dan Abdülkadir Ömür'e tepki: 'Oğlum sen kimsin?'

Hami Mandıralı'dan Abdülkadir Ömür'e tepki: 'Oğlum sen kimsin?'
Husiler Kızıldeniz’de İngiliz Petrol Gemisine Saldırdı: Gerginlik Artıyor

Husiler Kızıldeniz’de İngiliz Petrol Gemisine Saldırdı: Gerginlik Artıyor