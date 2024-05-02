En uygun otomobillerden Kia Picanto makyajlandı! Çarpıcı GT-Line tasarımı dikkat çekti...
Kia'nın 847 bin TL'den başlayan fiyatla satışa sunduğu şehiriçi otomobili Picanto makyajlandı. Yeni modelin yakında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. İşte yeni modelde yapılan değişiklikler...
Birçok üretici segmentlerden çekilmek isterken, Kia 2024 yılı için küçük şehir otomobili Picanto'yu yeni bir dış görünüm ve standart olarak daha geniş bir donanım yelpazesiyle geliştirdi.
Makyaj öncesi Kia Picanto için seçenekler sadece '2' donanımına indirgenmişti, ancak bu makyajla birlikte giriş seviyesi versiyon olarak '2', ardından 'GT-Line', sonra '3' ve son olarak da en üst seviye 'GT-Line S' ile geliyor.
Kia, yeni araçla birlikte temel '1' donanım seviyesini veya off-road'dan etkilenen 'X-Line S'i canlandırmayacak.
AVRUPA'DA FİYATI AÇIKLANDI
'2' donanım seviyesindeki Picanto için fiyatların İngiltere'de 15.595 sterlinden başladığı açıklandı.
KIA PICANTO ÖZELLİKLERİ
Bunun karşılığında otomatik farlar, gümüş cam kaplaması, yağmur sensörlü silecekler ve 14 inç alaşım jantlar elde ediliyor.
İçeride ise siyah kumaş koltuklar, klima, USB-A ve USB-C bağlantı noktaları, arka park sensörleri ve geri görüş kamerası ile suni deri direksiyon simidinin yanı sıra ileri çarpışma önleme, şerit takip asistanı, yokuş kalkış asistanı ve hız sabitleyici gibi bir dizi güvenlik kiti bulunuyor.
DOKUNMATİK EKRAN ARTIK STANDART
Sekiz inçlik merkezi dokunmatik ekran eskiden sadece '3' donanım seviyesinde sunuluyordu, ancak şimdi her Picanto'da standart olarak geliyor.
SÜRÜCÜ EKRANI DA BULUNUYOR
Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısının yanı sıra 4,2 inçlik bir sürücü ekranı da mevcut.
KIA PICANTO RENK SEÇENEKLERİ
Tüm donanım seviyeleri standart olarak 'Blaze Red' renginde veya ek ücret karşılığında premium boyalar 'Clear White' ve 'Midnight Black' ile alınabiliyor.
DONANIMLARA ÖZEL RENKLER
'2' ve '3' versiyonları yeni 'Smokey Blue' renginde sunulurken, 'GT-Line' ve 'GT-Line S' versiyonları 'Azure Blue', 'Astro Grey' ve 'Adventurous Green' renklerinde mevcuttur.
KIA PICANTO GT-LINE
GT-Line versiyonunun İngiltere'de 16 bin 745 sterlinden başlayan fiyatlarla sunuluyor. Ekstra para karşılığında 'GT-Line' dış tasarıma sahip 16 inç alaşım jantlar, parlak siyah radyatör ızgarası, ön ve arka LED ışıklar, renkli camlar, metal pedallı 'GT-Line' iç tasarım, suni gri deri döşeme ve arka yolcular için USB-A şarj portu elde ediliyor.
KIA PICANTO '3'
'3' donanım seviyesinin fiyatı 17 bin 545 sterlinden başlıyor ve 16 inç alaşımlar, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi, otomatik klima, start/stop düğmesi ve kablosuz akıllı telefon şarj cihazından oluşan farklı bir tasarım ekliyor.
KIA PICANTO GT-LINE S
GT-Line S, 18.445 sterlinden başlayan fiyatıyla en pahalı Picanto olarak öne çıkıyor. Bu versiyon GT-Line dış ve iç tasarımına, açılır tavana, ambiyans aydınlatmasına ve yaya, bisikletli, kavşak dönüşlerini içeren yükseltilmiş ileri çarpışma önleme asistanına sahip.
KIA PICANTO TEKNİK ÖZELLİKLERİ
'2', 'GT-Line' ve '3' modellerinin tümü 62 bg güç üreten 1.0 litrelik benzinli üç silindirli motor ve beş vitesli manuel şanzıman ya da beş vitesli otomatik şanzımanla geliyor.
15 BEYGİR DAHA GÜÇLÜ
GT-Line S daha güçlü 1.2 litrelik dört silindirli benzinli motoru 77 bg güçle beş vitesli manuel ya da beş vitesli otomatik olarak sunuluyor.
KIA PICANTO YAKIT VERİMLİLİĞİ
Kia, motorların yeni emme supabı zamanlaması ve eski Picanto'ya kıyasla daha iyi verimlilik ve ekonomi için geliştirilmiş soğutma ile ayarlandığını iddia ediyor.
EV9 ESİNTİSİ
2024 Picanto ve Kia'nın amiral gemisi EV9 SUV'den esinlenen çarpıcı yeni dış görünüme kavuştu. Aynı ön ve arka ışık imzasının yanı sıra genel olarak daha kare bir görünüm içeren yeni Picanto, ön ve arkada tam genişlikte bir ışık çubuğuna sahip, ancak bu GT-Line donanımına özgü; daha düşük modellerde siyah kaplama var. Göz alıcı kırmızı patlamalar gibi eski otomobildeki sportif tasarım ipuçları, daha lüks siyah trim parçalarıyla değiştirildi.
EN UYGUN MODELLERDEN BİRİ
Kia'nın 2024 Picanto'su, boyutlarını eski modelle paylaşıyor, çünkü bu kozmetik bir yükseltmeden biraz daha fazlası, ancak yeni görünümü daha büyük bir araç yanılsaması veriyor. Makyajlı modelin fiyatları bir miktar yükseltmesi beklense de Kia Picanto'nun yine de Türkiye'deki en uygun modellerden biri olmaya devam etmesi bekleniyor.
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